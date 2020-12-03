Победитель президентской гонки в США Джо Байден рассматривает кандидатуру Дэвида Коэна на пост директора Центрального разведывательного управления. Он пришел в ЦРУ в 2015 году при президентстве Барака Обамы и занимал должность заместителя директора управления.

Окончательного решения Байден еще не принял. Назначение Коэна также поддерживает избранная на должность директора Национальной разведки Аврил Хейнс. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

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Что известно о Дэвиде Коэне

Коэн участвовал в расследовании ЦРУ, ФБР и Министерства внутренней безопасности США о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. А во время работы в Министерстве финансов он, в частности, занимался вопросами, касающимися санкций против России и Ирана.

Сначала возглавить ЦРУ предложили бывшему советнику по национальной безопасности при президенте Обаме Тому Донилону, однако он отказался.

Кто еще мог бы возглавить ЦРУ

Еще один кандидат Майкл Морелл попал под пристальное внимание ряда законодателей. Они выразили сомнения в том, что Морелл может занимать пост директора разведывательной структуры, поскольку возглавлял ее в период "расширенных методов допроса" (после теракта 11 сентября 2001 года). Позже сенатский комитет по разведке приравнял эти методы к пыткам.

Команду Байдена пополняют и другие работники администрации Обамы

В частности, представителем Белого дома стала Джен Псаки, которая уже занимала этот пост при президенте Бараке Обаме. Она возглавит первую в истории США женскую команду по коммуникациям.