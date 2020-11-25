Уголовную ответственность за российское гражданство в Крыму и на Донбассе будут нести люди, которые заставляли других получать паспорта страны-оккупанта.

Гражданство России на временно оккупированных территориях Украина признает "насильственным и навязанным". Об этом заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью ZN.UA.

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На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выдано более 65 тысяч российских паспортов, псевдогражданство незаконных образований получили более полумиллиона человек, или примерно 15% населения,

- подчеркнул Мамедов.

Людей, получивших российские паспорта, судить за это не будут.

Что известно о российском гражданстве в Крыму

Если жители Крыма отказываются от российских паспортов, это приводит к ряду последствий.

В частности, привлечение к ответственности за нарушение миграционных норм России, принудительной депортации, невозможности трудоустроиться, фактическоум запрету доступа к социальным и медицинским услугам.

Такая ситуация свидетельствует об искусственной замене украинцев россиянами в Крыму, что является элементом военного преступления.

Данные о принудительной паспортизации в Крыму уже передали в офис Прокурора Международного уголовного суда.

Что известно о российском гражданстве на Донбассе

Обратиться к международным организациям из-за принудительной паспортизации жителей Донбасса украинская сторона пока не может. Для этого необходимо выяснить все обстоятельства получения российских паспортов в Луганской и Донецкой областях.

Обратите внимание! Паспорта незаконных образований на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей не имеют в мире никакого юридического значения.