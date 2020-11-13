В Евросоюзе осудили действия белорусских властей из-за смерти активиста Романа Бондаренко, которого в Минске избили и похитили неизвестные в масках.

Глава Европейской службы внешних дел Жозеп Боррель считает возмутительными и позорными действия белорусской власти, которая жестоко репрессирует собственное население. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Заявление Жозепа Борреля

Глава службы внешних дел заявил, что Минск нарушает фундаментальные права и свободы своих граждан и пренебрегает человеческой жизнью.

Мы ожидаем от властей прекращения насилия и преследований, немедленного и безусловного освобождения всех задержанных, в том числе политических заключенных, а также полного и прозрачного расследования всех нарушений их прав,

– отмечает он.

55 белорусских граждан уже попали под санкции Европейского союза за насилие против протестующих. По словам Борреля, ЕС готов к дальнейшим санкциям.

Что известно о смерти Романа Бондаренко