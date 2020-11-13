Кого ЕС считает виновным в смерти избитого в Минске Романа Бондаренко
В Евросоюзе осудили действия белорусских властей из-за смерти активиста Романа Бондаренко, которого в Минске избили и похитили неизвестные в масках.
Глава Европейской службы внешних дел Жозеп Боррель считает возмутительными и позорными действия белорусской власти, которая жестоко репрессирует собственное население. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Заявление Жозепа Борреля
Глава службы внешних дел заявил, что Минск нарушает фундаментальные права и свободы своих граждан и пренебрегает человеческой жизнью.
Мы ожидаем от властей прекращения насилия и преследований, немедленного и безусловного освобождения всех задержанных, в том числе политических заключенных, а также полного и прозрачного расследования всех нарушений их прав,
– отмечает он.
55 белорусских граждан уже попали под санкции Европейского союза за насилие против протестующих. По словам Борреля, ЕС готов к дальнейшим санкциям.
Что известно о смерти Романа Бондаренко
- Активист умер в больнице 12 ноября.
- Накануне, 11 ноября, неизвестные в масках жестоко избили и похитили его с так называемой площади Перемен в Минске.
- В полночь мужчину доставили в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего отек мозга, многочисленные черепно-мозговые травмы, гематомы и кровоподтеки. Бондаренко впал в кому. Операция не помогла.
- В МВД заявили, что Романа избили не силовики, а якобы "неравнодушные граждане". Последние якобы выступали против символики протестов, которой украшают дворы.
- Также 12 ноября к месту убийства Бондаренко начали сходиться неравнодушные белорусы, которые приносили цветы и зажигали свечи. Впоследствии вспыхнули протесты – люди вышли на "площадь Перемен", включили фонарики и скандировали "Трибунал" и "Не забудем, не простим".
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