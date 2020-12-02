Увольнение в ближайшее время грозит сразу нескольким украинским министрам. Правда такую информацию распространяют только СМИ со ссылками на собственные источники во власти. Власти же неохотно комментируют эти слухи. Каких именно министров, возможно, вскоре уволят – читайте далее.

Уволить могут министра обороны Андрея Тарана, главу Минздрава Максима Степанова, министра финансов Сергея Марченко, министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко. Больше о вероятных отставках в правительстве – читайте на 24 канале.

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Кого могут уволить из правительства Шмыгаля

Андрей Таран

СМИ со ссылкой на источники сообщили 2 декабря, что в Офисе Президента рассматривают идею уволить одновременно министра обороны Андрея Тарана и руководителя Генштаба ВСУ Руслана Хомчака. Все из-за вероятного конфликта между ними.

Такая идея, по данным журналистов, принадлежит якобы главе Офиса Президента Андрею Ермаку. В то же время против увольнения Тарана и Хомчака выступает глава МВД Арсен Аваков.

Перед появлением этой информации, 26 ноября, глава фракции "Голос" Сергей Рахманин заявлял, что Таран должен уйти в отставку. Аргументировал это тем, что из-за конфликта между Укроборонпромом и Министерством стратегических отраслей промышленности огромное количество государственных контрактов оказалось под угрозой.



Андрея Тарана могут уволить с должности министра обороны / Фото bn24.biz.ua

Максим Степанов

Первыми о вероятной отставке главы Минздрава Максима Степанова заявили еще 16 ноября нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк и волонтер Оксана Сухорукова. Депутат утверждал, что отставку Степанова якобы уже согласовали в Офисе Президента и Кабмине.

Впоследствии, 26 ноября, СМИ со ссылкой на источники в окружении президента тоже сообщили, что Степанова планируют уволить и сделать это хотят до конца 2020 года.

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Сейчас министру якобы ищут замену, но это непросто из-за ситуации с коронавирусом. Ведь того, кто станет главой Минздрава в нынешней ситуации, по сути будет ждать завершение карьеры, "потому что из-за COVID-19 хорошим министром быть не получится".

Кто вместо Степанова

Вместо Степанова СМИ назвали вероятным кандидатом на должность Виктора Ляшко, который на сегодня является заместителем министра. Мол, он имеет большие амбиции и уже устал быть на своем посту. Кандидатуру Ляшко якобы поддерживает, в частности, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Степанов, мы думали, – классный менеджер. Но он, например, дает поручение о доставке кислорода на области, а потом может это совсем не контролировать,

– рассказал источник из окружения Зеленского, добавив, что все делается "как-то в ручном управлении".

Предположение о том, что Ляшко может возглавить Минздрав вместо Степанова высказывала также народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина. В конце ноября она отмечала, что постановление об увольнении Степанова еще летом подписали почти 100 депутатов. Стефанишина надеялась, что это постановление вынесут на голосование в Раду в течение недели с 30 ноября до 4 декабря, однако пока этого не произошло.



Максима Степанова могут уволить с должности главы Минздрава / Фото lb.ua

Что говорит сам Степанов

Сам глава Минздрава заявил, что слухи о его отставке являются лишь слухами, которые намеренно распространяют "определенные политические силы". Степанов также отметил, что во время своего правления занимается развитием украинской медицины и не собирается останавливаться. Он добавил, что слухи о его отставке в правительстве начали распространять с первого дня работы министром.

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"Слуга народа" о Степанове

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил 29 ноября, что в политсиле не обсуждали отставку Степанова. Арахмия также убежден, что сейчас это не актуально, мол, смена главы Минздрава может привести к управленческому хаосу.

Мое персональное мнение, что лошадей на переправе ни в коем случае менять нельзя. Человек, который проектировал какую-то систему по борьбе с коронавирусом... Если на середине его заменить, то придет новый человек и скажет: "Прежде всего я не принимал те решения, я не виноват, предшественники виноваты". Потом скажет: "Мне нужно время, чтобы войти в должность, у меня другие идеи,

– пояснил Арахамия.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко 1 декабря заявил, что отставку Степанова пока не рассматривают, потому что это не актуально из-за критической ситуации с коронавирусом в Украине

Это какие-то слухи… Но если министр сам захочет уйти, мы держать его не будем, – заметил Корниенко.

Сергей Марченко

Разговоры о вероятной отставке главы Минфина Сергея Марченко появились еще в сентябре. Так, 9 сентября министра пригласили на заседание финансового комитета Рады. Спрашивали о реформе Государственной таможенной службы, которую министр, по мнению нардепов, фактически провалил: от таможни государственный бюджет недополучает 5 – 10 миллиардов гривен ежемесячно. Также нардепы выражали недовольство управлением долгом страны, сотрудничеством с МВФ и назначениями на таможне.

Перед этим о вероятном увольнении Марченко заявлял и первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.



Сергея Марченко могут уволить с должности главы Минфина / Фото epravda.com.ua

11 сентября глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев подтвердил, что нардепы не удовлетворены работой Марченко и не исключал его отставку.

Решение отправить Марченко в отставку – решение комитета и Верховной Рады. Я не уверен, что оно будет принято, но и не исключаю такого хода событий. На сегодня мы консультируемся с членами комитета о наших дальнейших шагах,

– рассказывал Гетманцев.

Он тогда добавил, что нардепы ожидают проект Государственного бюджета-2021 и на его основе будут принимать решения относительно Марченко.

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На некоторое время вопрос об отставке министра затих и вот 26 ноября СМИ со ссылкой на источники во власти сообщили, что до Нового года никого из правительства не будут увольнять. Это же касается и Марченко. Мол, приоритетным является вопрос принятия Госбюджета-2021. К тому же ротация в министерстве может помешать переговорам с МВФ.

Владислав Криклий

О том, что министру инфраструктуры Владиславу Криклию грозит отставка, в конце октября заговорила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

"Мне называли фамилию Криклия как человека, которым недовольны. Есть желание у некоторых игроков убрать Буславец – министра энергетики", – заявляла Мусаева.

Заметим, что Буславец таки уволили, а Криклий до сих пор находится в должности.

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Владислав Криклий опровергает вероятность своей отставки / Фото mind.ua

Преемником Криклия СМИ называли действующего главу Укравтодора Александра Кубракова. Мол, его назначение на должность лоббирует заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

В Мининфраструктуры заявили, что информация об отставке Криклия – это слухи и комментировать их ведомство не собирается.

Сам Криклий 1 декабря заверил, что даже разговоров о его увольнении не было.

Слухов очень много. Мне нравится высказывание о том, что Богу тяжело работать, но он даже не рассчитывает на отставку. Никто никуда не собирается. Очень много работы и вызовов,

– прокомментировал Криклий слухи о своей отставке.

Игорь Петрашко

В начале сентября во фракции "Слуга народа" заявили, что больше всего вопросов у нардепов возникает к работе министерств финансово-экономического блока. В частности, к Минэкономики есть вопросы из-за отсутствия стратегии поддержки аграрной промышленности и понимания экономического развития государства. По словам замглавы фракции Евгении Кравчук, парламентарии также недовольны отсутствием коммуникации с министром экономики Игорем Петрашко.

У него (Петрашко – 24 канал) 2 профильных комитета – экономического развития и аграрной политики. С двумя комитетами нормальной коммуникации не было,

– заявила Кравчук.



Рада еще не рассматривала постановление об отставке Игоря Петрашко / Фото ua-rating.com

Сам Петрашко заявлял, что претензии со стороны народных депутатов к его ведомству стоит переадресовать тем, кто их озвучил. Министр отмечал, что перед правительством встали глобальные вызовы, которые до этого никто в мире не решал.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар не только по медицинским системам стран мира, но и по экономике. Не было никаких рецептов, но надо было действовать системно и взвешенно,

– отмечал Петрашко.

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В октябре в Раде зарегистрировали постановление об увольнении Петрашко. Согласно пояснительной записке, по мнению народных депутатов, за время пребывания министра на посту основные показатели экономики ухудшились. В записке также указано, что "период пребывания нынешнего министра во главе министерства отличился катастрофически низкими темпами создания новых рабочих мест и ростом в Украине безработицы". Однако это постановление Рада еще не рассматривала.

Что ждет правительство Шмыгаля

В середине сентября во фракции "Слуга народа" не исключали отставку Кабинета Министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем. Предполагали, что это может произойти перед местными выборами, которые уже состоялись 25 октября. Но этого так и не произошло.

В середине ноября нардеп от ЕС Алексей Гончарено заявлял, что в Раде собрали более трети голосов нардепов за инициативу об отставке правительства. Это были 84 голоса. Заметим, что для принятия решения об отставке правительства необходимо не менее 226 голосов депутатов. Поэтому правительство сейчас работает.