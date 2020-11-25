XX век запомнился миру многими событиями. Сначала Первая мировая, потом Вторая, за ними – холодная. Противостояние капитализма и коммунизма происходило в разных плоскостях. Едва ли не самая большая война велась между спецслужбами. О югославской UDBA – читайте далее.

Югославская Служба государственной безопасности имела широкий спектр деятельности. Подробнее о UDBA – инструменте для убийства политических оппонентов за рубежом – в программе "Спецслужбы" на 24 канале.

Обратите внимание Детей убивали на глазах у матери: какие зверства скрываются за операцией "Висла"

Как появилась Югославия

История Югославии начинается после Первой мировой войны. Когда Австро-Венгерская империя распалась, Сербия, Черногория, Босния Хорватия и Словения объединились в Югославию.

Хорваты были одними из тех, кто пытался выброть собственную независимость. Что и неудивительно, ведь Югославия – это страна, которая в то время объединяла разные народы, разные религии и разные культуры. Удержать такое разношерстное население вместе было довольно непросто.

Сплотить народ удалось королю Александру Карагеоргиевичу I. Его реформы были нацелены на аграрный сектор, и главное – запрет на деятельность различных политических партий практически сделал невозможным шансы на сепаратизм.

Югославский король Александр Карагеоргиевич I / архивное фото

Карагеоргиевич I был опытным военным и политиком. После его убийства в 1934 году место занял его сын, последний король Югославии Петр II Карагеоргиевич. Он принял борозды правления всего в 11 лет.

Очевидно, что несовершеннолетний не мог управлять самостоятельно, а потому этим занимались старшие и более опытные люди. Однако именно на то время и пришлось начало формирования нацизма, а впоследствии и начало Второй мировой.

Оккупационный раздел Югославии

6 апреля 1941 года войска Третьего Рейха вторглись на территорию Югославии. Поскольку тогдашнее руководство страны бежало, военным не оставалось ничего, кроме как сдаться. Меньше чем за 2 недели Югославия капитулировала, а ее территорию разделили между собой оккупанты.

Начиная с 1942 года Югославия погрязла в протестах: жить под нацизмом не хотел никто. Вначале боролись собственными силами: подпольные организации, партизанские группировки. К 1944 году в стране сформировались 2 основные группы сопротивления.

► Первая – под началом военного министра югославского правительства в изгнании. Из Великобритании военными командовал полковник Дражи Михайлович.

► Вторая – уже непосредственно в Югославии при поддержке, конечно же, коммунистов – нацистов в шею гнал Иосип Броз Тито. Позже он стал президентом страны.



Дражи Михайлович и Иосип Броз Тито / архивные фото

А все потому, что когда немцев выгнали, началась новая война – за влияние и контроль. Поскольку Тито был здесь, с народом, в глазах простых людей он выглядел героем, который противостоял нацизму. У Михайловича шансов против него не было.

Создание спецслужбы UDBA

Амбиции Иосипа Тито поражали. Его желание контролировать все и всех давало о себе знать. И это при том, что Тито считают одним из самых либеральных коммунистических лидеров.

Несмотря на то, что при его правлении было немало смертей, пыток и репрессий, он мечтал о единстве страны, свободе для народа, да и вообще желал наилучшего развития для Югославии. Хотя инструменты для достижения этих целей были жесткими.

Читайте также Польская секретная полиция, за которой кроются смерти тысячи людей: шокирующая деятельность UB

Чтобы сохранять единство и не распространять мнения о сепарации какого-то одного народа, он ввел жесткую цензуру. Чтобы все чувствовали себя равными – страну поглотил коммунизм. А чтобы уберечься от критиков и оппозиции, только он был главным рупором Югославии.

Вектор развития страны мог задавать только Тито и только такой, который считал правильным в своей голове. Помогала ему в этом Служба государственной безопасности или, как принято ее называть, – UDBA.

Справка. Появилась спецслужба в 1946 году и состояла из 6 полунезависимых организаций – по одной на каждую югославскую республику. Главный штаб был расположен в Белграде. 6 отделов были практически одинаковыми по своей структуре.

Кроме подразделений тайной полиции была контрразведка, охрана, отдельная карательная структура и даже собственные отряды киллеров. Агентура не очень интересовалась сбором разведданных, зато главное внимание было направлено на безопасность страны – контроль за теми, кто не такой как все.

На кого охотились агенты UDBA

В отличие от других коммунистических спецслужб, югославская агентура в основном работала над ликвидацией и нейтрализацией врагов режима за рубежом. Чаще всего нацеливались на хорватов, которые, скрываясь от Тито, выезжали в Австралию или Германию.

Жертвами UDBA были интеллектуалы, диссиденты, оппозиция и инакомыслящие. Их притесняли и пытались ликвидировать, вылавливали даже за границей. Большинство жертв агентуры – хорваты. Свободолюбивый народ, который после изгнания нацистов и установления коммунизма в стране стремился к независимости.



Иосип Броз Тито с представителями UDBA, 1951 год / архивное фото

Хорваты бежали в Германию, но руки коммунистических спецслужб доставали и туда. Если не удавалось убить агентам UDBA, они подкупали немецких правоохранителей или искали там человека, который подпишет с ними контракт на ликвидацию.

Точно неизвестно, сколько именно покушений и похищений совершили югославские спецслужбы. Историки называют приблизительные цифры – около 200 тысяч. Несмотря на это, немцы расследовали только 13 дел.

Интересно Албанская "кровожадная" спецслужба Сигурими, которая всколыхнула историю

Югославские агенты старались всеми возможными методами пресекать любую деятельность оппозиции за рубежом. По той простой причине, что там, в свободном от коммунизма мире, они легко могли создать организации, которые несли бы угрозу режиму.

Убивали за границей не всех. Многих выманивали на территорию Югославии или же похищали. А уже на своей земле из заключенных выбивали информацию о деятельности диссидентов за пределами страны.

В целом сбежать за границу было очень сложно. На всех пропускных пунктах стояли агенты UDBA. И если уж кто у них на прицеле, то вырваться было нереально. Вариантов было 2: либо сотрудничество и отказ от критики, либо смерть.

Планированием и организацией мы занимались самостоятельно. А вот для убийства нанимали преступников. Давали им фальшивые паспорта, оружие и логистическую поддержку. Они беспрепятственно пересекали границу,

– рассказал Ождар Спасич, бывший агент UDBA.

Тито начал отдаляться от Сталина

А тем временем у себя в стране Иосип Тито пытался построить утопию идельной страны. После 1948 года он начал отдаляться от политики Сталина и его репрессивных коммунистических идей. В Союзе это восприняли болезненно и даже пытались убрать Тито, но не получилось.



Иосип Броз Тито и Иосиф Сталин / Архивное фото

Внутри страны югославский президент построил политику вокруг контроля настроений, а не людей. Да, были темы, о которых говорить запрещено: критиковать режим, например, или говорить об отделении какой-то одной республики от Югославии. Но в целом Тито делал все для людей.

Конечно же, поскольку это коммунистическая страна, репрессий было не избежать. Но о них мало кто говорил. Поэтому в принципе диктатор казался достаточно либеральным правителем. Его любили.

Достойно внимания "Смерть шпионам": секретное ведомство СССР, которое охотилось не только на вражеских разведчиков

Национализм – главный враг югославской агентуры. Кроме того, что отряды киллеров работали по миру, у себя в стране UDBA занималась тем, что отлавливала организаторов и лидеров протестных движений.

Любые восстания, направленные на волеизъявление какого-то одного народа тогдашней Югославии, моментально пресекали. Нередко агенты использовали и огнестрельное оружие – это значительно ускоряло процесс разгона демонстраций.

Страны Запада боялись потерять Югославию

Однако в 1967 появился первый закон о внутренних делах отдельных республик. Это означало, что автономии в основном сами будут контролировать органы безопасности. И хотя центральным органом управления все еще был Белград, этот закон подталкивал людей к завоеванию собственной независимости.

Мы не могли раскритиковать Югославию за ее авторитарность. Это было не так просто, как критиковать Восточную Германию, Польшу или другие советские страны. Мы сдержались и смолчали. Потому что нам нужна была Югославия,

– отметил Гергарт Баум, бывший глава МВД Германии.

А все из-за Советского Союза. Страны Запада боялись потерять Югославию. Ведь это означало бы фактически подарить Москве сразу несколько стран и соответственно приблизить коммунизм к европейским границам. Поэтому в начале 1970-х Германия начала "инвестировать" в Югославию.

Многомиллионные кредиты на поддержку органов управления, развитие экономики, реформы и реорганизацию сил безопасности. Молча, но с надеждой на перемены, в Европе наблюдали за тем, как меняется страна. Денег вливали столько, что Тито даже раздавал их соседней Албании.

Югославский государственный и военный деятель Иосип Броз Тито / Фото AFP

В принципе, частично проект удался: менялось все. Кроме спецслужб – они и дальше продолжали террор. "На тот момент нашей приоритетной задачей было обезвредить связи Европы с СССР", – пояснил Клаус фон Донаньи, немецкий политик.

Холодная война тем временем была в самом разгаре, СССР боролся за влияние в каждой стране. Но покорить Югославию удалось не полностью. Хоть там и удалось установить промосковское правительство, оно в основном действовало самовольно, без согласования плана действий с высшим командованием Кремля.

Читайте также Спецслужба, которая поплатилась за помощь Москве: жуткие факты об оккупации Венгрии

Когда речь шла о безопасности и благополучии Югославии, для Тито разницы в идеологии или нации не было. По его приказу ликвидировали любого, кто вносил деструктив в его планы.

Убивая оппонентов и эмигрантов в Германии, югославский диктатор переключился и на Австралию, где было много хорватов. Схема та же – подкуп тамошней полиции, которая делала всю работу вместо спецслужб.

Движение в сторону Запада и покушения на Тито

Со временем Тито осознал, что его спецслужба не в силах контролировать всех и все. Рано или поздно, живя и дальше в таких условиях, его мечты о светлом будущем разобьются. Западная демократия, но с привкусом авторитарного режима, казалась ему привлекательным вариантом правления в стране.

И он начал двигаться в сторону цивилизованного мира. На Западе таким событиям тоже были рады, ведь понемногу они отбивали у Москвы мощного на геополитической арене игрока. В Кремле прекрасно понимали, чем это может обернуться.

Битву в холодной войне проигрывать русские не планировали, а потому начали думать над ликвидацией Тито. По данным историков, советские агенты и националисты разных республик Югославии по меньшей мере 22 раза пытались его убить. Однако каждый раз ему удавалось избежать нападений.

Все разы, когда он появлялся на публике, то был в окружении охраны и гражданских, а среди людей ситуацию мониторили агенты UDBA. Подобраться к югославскому президенту незаметно было нереально.



Иосипа Броза Тито пытались убить более 20 раз / Фото AFP

Убивать Тито не пришлось. В мае 1980 года он умер сам от закупоривания вен на ноге. Для режима это был настоящий удар, но для людей – сигнал действовать. На похороны югославского президента пришло около 700 тысяч человек, приехали делегаты из 123 стран.

Но это не означало, что диктатура и репрессии над инакомыслящими закончились. Спецслужбы продолжали терроризировать народ. Хотя и понимали, что без Тито вся эта модель единой страны рано или поздно рухнет.

Югославия после смерти Тито

После смерти Иосипа Тито управление перешло к коллективному органу, который состоял из представителей югославских республик. Никто из них к такому не был готов. Страну начало бросать то к СССР, то к странам Запада. Отсутствие четкой позиции на политической арене привело к падению экономики и беззаконию. Агентура, которая все еще оставалась единственным инструментом контроля, без Тито была бессильной.

После смерти Тито спецслужбы ослабили хватку. Ведь люди боялись не столько агентов, сколько самого Тито. А без его приказов агентура действовать скоординированно не могла. Понемногу влияние и авторитет UDBA начал угасать. Люди все больше добивались того, чтобы спецслужбы работали на народ, а не наоборот.

Важно! Начиная с 1986 года по стране прокатилась так называемая волна демократизации – табу на некоторые темы сняли. Люди начали дышать свободно. А после первых демократических парламентских выборов в 1990 все кардинально изменилось.

Через год и на десятилетия Югославию охватили войны. Когда объединенные страны хотели независимости. Окончательно страна распалась в 2006 году. UDBA расформировали еще в 1991 году.

Читайте также Вешали, расстреливали и бросали за решетку: что творила коммунистическая спецслужба StB в Чехословакии

В архивах национальных библиотек каждой республики можно было найти имена, позывные, место жительства практически каждого члена спецслужбы. Но из-за войны людям было не до того. В приоритете была независимость и каждый ее получил. Ценой десятков тысяч жизней, но получил.

А вот агенты никуда на самом деле не исчезли. Опубликованные архивы свидетельствуют о том, что многие бывшие убийцы остались у власти в бывших югославских республиках. Кто-то пошел в политику, кто-то стал общественным деятелем, а кто-то открыл бизнес и спокойно живет новой жизнью.