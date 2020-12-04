Для президента Украины Владимира Зеленского становится нормой разгонять тех, с кем он пришел ко власти. Ведь все чаще украинцы видят увольнения, ротации и оскорбленных друзей главы государства.

Первым на выход пошел глава Офиса Президента Андрей Богдан, которого в шутку называли "первым ледем Украины". Подробнее о перестановках в Офисе Президента читайте в материале 24 канала.

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Помогает ли Зеленскому эмоциональность

Сейчас Богдан охотно раздает интервью, вспоминает тихим словом и Владимира Зеленского.

Владимир Александрович, на мой взгляд, больше эмоционален, чем прагматичен. Я не вижу планирования эшелона его действий,

– подчеркнул экс-глава ОП.

Судьба друзей президента

Похожая судьба постигла еще 2 друзей со старта политической карьеры президента: премьер-министра Алексея Гончарука и генпрокурора Руслана Рябошапку. Уволили их почти вместе в марте – через полгода после назначения.



Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка / коллаж 24 канала

"То, каким образом принимались кадровые решения, людям дает четкий сигнал, что тебя просто используют и выбросят", – возмутился Гончарук.

В то же время Рябошапка отметил: "Причины моей отставки мне объяснили в кино".

Специфическая кадровая политика

Относительно причин их отставки дискуссия продолжается до сих пор. Общие эти истории лишь в одном. Политолог Николай Давидюк рассказал, что кадровая политика Зе – это довольно специфическая вещь, которая кроется в его психополитическом портрете и восприятии его политического мира и менеджмента.

Можно президента эмоционально накрутить и он примет серию кадровых решений. Поэтому нужно понимание, что вы хотите получить на выходе,

– отметил политтехнолог Александр Антонюк.

Громкие увольнения на Банковой

Зеленский, по мнению экспертов, не понимает реалий. Более того, сам дает карт-бланш, а дальше за это судит. Последним уволили Сергея Трофимова. Он – друг и партнер Владимира Зеленского еще с кварталовских времен. В шоу-проекте был исполнительным продюсером, а в Офисе Президента – первым заместителем главы.



Сергей Трофимов / Фото "Украинская правда"

Официальная причина увольнения – провал региональной политики, который обернулся посредственными результатами на местных гонках для пропрезидентской партии "Слуга народа". Впрочем, поговаривают, это не единственная причина.

Потенциальные кандидаты на вылет

Следующие потенциальные кандидаты на вылет:

генпрокурор Ирина Венедиктова;

один из заместителей Офиса Президента Олег Татаров.

Сейчас их даже связывает совместный скандал. Генпрокурор всячески защищает Татарова от НАБУ, в производстве которого тот фигурирует за вероятную подделку документов по делу на 81 миллион гривен. Но уволить ее могут не за это.



Ирина Венедиктова и Олег Татаров / коллаж 24 канала

Уволят ли Венедиктову

Политолог Олег Саакян заметил: "Венедиктову уволят не сейчас, но с течением определенного времени. Поскольку понятно, что ярких результатов в ГПУ нет, изменений особых не произошло, и, судя по всему, Зеленский не будет разбираться, почему так".

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"Сделать кейс посадки кого-то из ближайшего окружения демонстративно – это также было бы политически выгодно. Поэтому здесь будут бороться с одной стороны внутри – элитарные договоренности самого ОПУ, а с другой – возможность сделать хорошую картинку и по совести", – добавил Саакян.

Между тем скандалов вокруг Татарова больше. Впрочем в самом Офисе Президента пока молчат как рыба.