Коктейли молотова и десятки задержанных: в Италии продолжаются антикарантинные протесты – фото
На улицы Италии вышли тысячи людей, которые несогласны с новыми карантинными ограничениями. На протестах итальянцы бросали коктейли Молотова в автомобили полицейских. Из-за это ранили одного милиционера.
В Италии полицейские арестовали 28 правонарушителей. В Турине среди задержанных есть ультрас футбольных клубов "Ювентуса" и "Турина". Об этом сообщает Quotidiano.
Читайте также Италия вернется к жесткому карантину: что запретит правительство
Люди вышли на площади из-за того, что правительство ограничило работу ресторанов и торговых центров до 18:00. В выходные дни им вообще запретили открываться.
Мы учитываем дистанцию между столами и соблюдаем карантинные правила. Я не могу понять, почему рестораны закрываются в шесть. В чем смысл? Мы вынуждены закрываться вечером, тогда как утром тысячи людей заполняют метро и автобусы,
– говорит работник ресторана Сальваторе.
В Италии люди вышли на протесты / Фото Quotidiano
Протесты в Италии
- Новые карантинные ограничения итальянское правительство анонсировало 24 октября. В тот же день в Милане, Риме, Турине, Неаполе и Генуе люди вышли на протесты.
- Сотни итальянцев участвовали в столкновения со стражами порядка. Полицейские разгоняли их слезоточивым газом.
- Люди запускали фейерверки и сигнальные ракеты, жгли мусорные баки.
- Из-за столкновений были ранены 2 полицейских.
- По меньшей мере 28 человек задержали.
Протесты в Италии из-за карантина / Фото Quotidiano