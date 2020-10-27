На улицы Италии вышли тысячи людей, которые несогласны с новыми карантинными ограничениями. На протестах итальянцы бросали коктейли Молотова в автомобили полицейских. Из-за это ранили одного милиционера.

В Италии полицейские арестовали 28 правонарушителей. В Турине среди задержанных есть ультрас футбольных клубов "Ювентуса" и "Турина". Об этом сообщает Quotidiano.

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Люди вышли на площади из-за того, что правительство ограничило работу ресторанов и торговых центров до 18:00. В выходные дни им вообще запретили открываться.

Мы учитываем дистанцию между столами и соблюдаем карантинные правила. Я не могу понять, почему рестораны закрываются в шесть. В чем смысл? Мы вынуждены закрываться вечером, тогда как утром тысячи людей заполняют метро и автобусы,

– говорит работник ресторана Сальваторе.



В Италии люди вышли на протесты / Фото Quotidiano

Протесты в Италии

Новые карантинные ограничения итальянское правительство анонсировало 24 октября. В тот же день в Милане, Риме, Турине, Неаполе и Генуе люди вышли на протесты.

Сотни итальянцев участвовали в столкновения со стражами порядка. Полицейские разгоняли их слезоточивым газом.

Люди запускали фейерверки и сигнальные ракеты, жгли мусорные баки.

Из-за столкновений были ранены 2 полицейских.

По меньшей мере 28 человек задержали.



Протесты в Италии из-за карантина / Фото Quotidiano