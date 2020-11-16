Муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник стал участником схемы о бюджетных деньгах. На протяжении длительного времени его авто ежедневно находилось возле Департамента киберполиции.

Денис Колесник – давний сотрудник Киберполиции. Как он связан с преступной схемой – смотрите в расследовании журналистов Bihus.Info.

Читайте также Мама любит роскошь: какие доходы скрывает глава КСУ Тупицкий и что регистрирует на родственников Деятельность Киберполиции Департамент киберполиции приобщается к расследованию многих преступлений. В частности, это похищение данных, мошенничество с банковскими карточками, пиратский контент, взлом сетей, детская порнография и тому подобное. У киберполиции бывают удачные случаи расследования дел и не очень. Бывают громкие, но пустые заявления, когда привычные для интернета вещи киберполиция "раздувает" до "хакерства мирового уровня". В то же время есть и неудачи. Самый громкий случай – давление на интернет-СМИ, чтобы те следили за своими читателями. Это является подтверждением того, что киберполиция не является самым заметным подразделением Нацполиции. Зарплаты у этого органа – не "биткойны". Сотрудники получают зарплату на уровне младшего помощника в ІТ-компании, а оклад руководства киберполицейских – примерно 8 тысяч гривен.

К теме Пол миллиона на охрану: кто охраняет Киву, Бужанского и других нардепов Впрочем, оклад – это не зарплата. К нему добавляют еще бонусы, выслуги и прочее. Так, зарплата руководителя Киберполиции и его заместителей достигает почти 50 тысяч гривен. К какой схеме причастен Колесник

Сотрудник киберполиции Денис Колесник уволился из этого органа и получил при увольнении 750 тысяч гривен помощи от государства. Впрочем, сделал он это так, будто увольнения и не было. Есть основания полагать, что и в Киберполиции такая "опция" доступна только при определенных условиях. Одна из них – быть мужем генерального прокурора.

Читайте также "Партию Шария" финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта, – расследование

Колесник, проработав в Киберполиции 1 год, 25 сентября 2020 года подал рапорт об увольнении и попросил при этом денег. Через несколько дней после этого Нацполиция выплатила ему почти 775 тысяч гривен:

608 тысяч – разовая помощь при увольнении;

103 тысячи – денежное обеспечение и компенсация за неиспользованные отпуска и премии;

60 тысяч – на оздоровление и решение бытовых проблем.​

Уже 30 сентября 2020 года Колесника официально уволили, по крайней мере согласно документам.

Почему возникло подозрение

Журналисты системно замечали автомобиль Колесника под Департаментом киберполиции уже после того, как он получил деньги после увольнения. В то же время на сайте Департамента он до сих пор назван заместителем. В приемной отметили, что "заместитель начальника Департамента Колесник" личный прием не проводит из-за карантина, но обращение для него можно оставить на входе.

Интересными оказались и документы. Согласно им, между заявлением об увольнении и о восстановлении на должность прошла примерно неделя:

►29 сентября Колеснику перечислили деньги;

► 30 сентября его официально уволили;

► 1 октября киберполиция объявила конкурс на место Колесника;

►5 октября муж генпрокурора подал заявку на участие в этом конкурсе.

К теме Российское прошлое и любовь к каналам Медведчука: скандальные факты о Пальчевском

После того, как Колесник подал документы, его авто регулярно фиксировали под зданием Киберполиции. Сперва может сложиться впечатление, что он осуществил эту абсолютно законную тему ради 750 тысяч гривен. Впрочем, это не так.

При чем тут квартирный вопрос

В это же время для семьи Колесника и Венедиктовой стал актуальным вопрос относительно жилья. В апреле 2020 года генпрокурор безрезультатно объясняла журналистам, почему в их с мужем декларациях нет ни слова о квартире в центре Киева. Уже в октябре Венедиктова оправдывала семейный переезд с квартиры на президентскую дачу на территории Пущи-Водицы.

Справка. Ирина Венедиктова поселилась в президентской резиденции в Пуще-Водице. За аренду имения она платила меньше трети от необходимой суммы, а остальные средства брала из бюджета. Подробнее об этом – читайте здесь.

После громкой огласки этого дела семье снова пришлось переехать. Новым домом семьи генпрокурора Венедиктовой могла стать тоже государственная дача, но в Конча-Заспе. Но и с этим опять не сложилось.

Дача в Конча-Заспе / Скриншот с видео

Новым домом Венедиктовой стал дом неподалеку Конча-Заспы. Возле него журналистам удалось заметить автомобиль Колесника, который до этого ежедневно стоял у здания киберполиции, а также служебный кортеж генпрокурора.

Дом Венедиктовой / Скриншот с видео

Согласно подсчетам журналистов, цена аренды составляет более половины месячного семейного бюджета генпрокурора. В это же время Колесник уволился из киберполиции и получил средства на выплату примерно 10 месяцев аренды.

Почему увольнение было не ради денег

Между увольнением и компенсацией за переезд есть определенное совпадение. Однако все это организовывали не ради денег. Журналисты предполагают, что планы были более глобальными.

Читайте также Дубинский сам придумал фейк о "проститутках с Майдана", – расследование журналистов

Если посмотреть на штатное расписание киберполиции до и после освобождения Колесника, то сначала заметить разницу очень трудно. Впрочем, есть одно существенное отличие – статус этой должности. Когда Колесник освобождался, ее категория носила название "средний состав полиции", а когда пришел, то должность была такая же, но уже в категории "государственный служащий".

Теперь Колесник – единственный заместитель в Киберполиции не на полицейской, а на чисто государственной службе. Это может быть и вообще единственный в Нацполиции заместитель с такой категорией.

В чем смысл схемы

Сотрудник полиции Колесник мог стать разве что "лучшим полицейским Колесником". Зато государственный служащий может стать кем угодно и переводиться не между полицией и полицией, а куда захочет. Да и оклад увеличился еще на половину от суммы, которую он получал раньше.

Впрочем, есть ощущение, что мужа Венедиктовой в ближайшее время ждут новые повышения.