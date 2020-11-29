Сейчас он не имеет смысла, – Колесникова ответила, возможен ли диалог с Лукашенко
Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова дала из тюрьмы интервью для журнала Der Spiegel. В нем она поделилась своими мыслями о том, что происходит в стране: о насилии власти и возможности диалога с Лукашенко.
По ее словам, монополию на применение силы имеет руководство страны и только оно несет ответственность за то, что происходит в Беларуси. Об этом сообщили на сайті DW.
Обратите внимание Оппозиция Беларуси получила премию Сахарова от Европарламента
Возможен ли диалог с Лукашенко
Координатор штаба Виктор Бабарико на президентских выборах 2020 года назвал несколько условий для возможного диалога с многолетним правителем Беларуси Александром Лукашенко:
- он должен состояться на свободе, а не в тюрьме;
- он должен состояться добровольно, а не в принудительном порядке;
- он должен иметь четко определенные цели.
Пока мы как заложники сидим в тюрьме, диалог не имеет никакого смысла,
– отметила Колесникова.
Выполнить требования народа
Также она отметила, что белорусское руководство должно сначала выполнить главные требования своего народа:
► освободить политзаключенных;
► начать расследование преступлений, совершенных против народа.
Попытка обмануть народ
Объявленную Лукашенко конституционную реформу Мария Колесникова оценила как попытку режима обмануть народ для того, чтобы удержаться у власти.
Она подчеркнула, что хотя силовики ранили тысячи людей, до сих пор не возбудили ни одного уголовного дела. Лидер оппозиции отметила: "Народ не забудет этот кошмар и это противостояние. Его борьба будет продолжаться до тех пор, пока руководство не выслушает нас".
Поделиться новостью