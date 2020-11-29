Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова дала из тюрьмы интервью для журнала Der Spiegel. В нем она поделилась своими мыслями о том, что происходит в стране: о насилии власти и возможности диалога с Лукашенко.

По ее словам, монополию на применение силы имеет руководство страны и только оно несет ответственность за то, что происходит в Беларуси. Об этом сообщили на сайті DW.

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Возможен ли диалог с Лукашенко

Координатор штаба Виктор Бабарико на президентских выборах 2020 года назвал несколько условий для возможного диалога с многолетним правителем Беларуси Александром Лукашенко:

он должен состояться на свободе, а не в тюрьме;

он должен состояться добровольно, а не в принудительном порядке;

он должен иметь четко определенные цели.

Пока мы как заложники сидим в тюрьме, диалог не имеет никакого смысла,

– отметила Колесникова.

Выполнить требования народа

Также она отметила, что белорусское руководство должно сначала выполнить главные требования своего народа:

► освободить политзаключенных;

► начать расследование преступлений, совершенных против народа.

Попытка обмануть народ

Объявленную Лукашенко конституционную реформу Мария Колесникова оценила как попытку режима обмануть народ для того, чтобы удержаться у власти.

Она подчеркнула, что хотя силовики ранили тысячи людей, до сих пор не возбудили ни одного уголовного дела. Лидер оппозиции отметила: "Народ не забудет этот кошмар и это противостояние. Его борьба будет продолжаться до тех пор, пока руководство не выслушает нас".