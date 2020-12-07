Сегодня ряд СМИ сообщили про "аномальное" снижение числа заболевших коронавирусом. Действительно, по сравнению с предыдущими днями наблюдается снижение. Однако рискну сделать прогноз – завтра мы увидим возрастание числа заболевших.

И это возрастание будет длиться до четверга-пятницы, потом опять будет снижение.

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На чем основан такой прогноз?

На очень устойчивой тенденции, которая действует уже несколько месяцев. С 14 сентября в Украине как часы работает недельный цикл колебаний по ежесуточным показателям новых заболеваний на COVID-19. Это такая "малая волна" эпидемии. Пик спада этой "недельной волны" вот уже почти три месяца подряд фиксируется утром в понедельник (но это данные за воскресенье). И это легче всего объяснить.

Судя по статистике, в выходные, особенно в воскресенье, делается меньше тестов методом ПЦР (вчера, например, в 1,5 раза меньше, чем в среднем). Пик подъема "малой волны" наблюдается в четверг-пятницу. Почему именно в эти дни можно объяснять по-разному. Оставляю эту роль специалистам.

Я еще весной писал, что эпидемия развивается "малыми волнами" (цикл – 5-7 дней). Сейчас эта закономерность опять подтверждается. Кстати, не только у нас. Эта закономерность проявляется (в разных формах) и в других странах. Почему именно такой цикл? Сложно сказать. Пусть, опять-таки, объясняют специалисты.

Поэтому нельзя делать выводы по показателям одно-двух дней. И даже трех. Нужно принимать во внимание показатели минимум за неделю. С этой точки зрения все-таки есть некоторый повод для оптимизма. За прошедшую неделю зафиксировали в целом на 7 614 случаев меньше, чем на позапрошлой неделе (и это впервые после лета).

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Но я бы подождал еще и показателей за неделю, которая начинается сегодня, 7 декабря. Если тенденция снижения продолжится, или, хотя бы произойдет стабилизация темпов эпидемии, значит мы вышли на условное плато (относительно равномерный уровень числа новых заболевших за сутки). А значит будет меньше рисков перегрузки для нашей медицинской системы. Но, как показывает опыт некоторых стран, даже снижение числа новых заболевших в еженедельном выражении не гарантирует от нового всплеска эпидемии. Поэтому все меры предосторожности желательно сохранять, пока эпидемия не отступит окончательно.

Источник: Facebook