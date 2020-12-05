Президент Украины Владимир Зеленский сравнил количество больных COVID-19 с сетью магазинов Roshen, принадлежащих 5 президенту Петру Порошенко. Он отметил, что статистика больных прекратила расти так же, как когда-то сеть магазинов.

По словам президента, все понимают, что в отдельных регионах есть проблемы с распространением COVID-19, но они "точечные". Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, сообщает 24 канал.

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Он отметил, что прекращение роста заболевания – результат карантина выходного дня.

Количество больных коронавирусом перестала расти так же быстро и геометрически, как когда-то магазины Roshen во всей стране,

– отметил Зеленский.

Президент отметил, что власть пытается укрепляться и хочет быть готовой ко всему: чтобы было достаточно коек и кислорода на случай ухудшения ситуации с COVID-19.

Зеленский обратился к украинским: смотрите видео

Видеообращение Зеленского: главное