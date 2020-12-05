Количество больных прекратило расти, как когда-то магазины Roshen, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил количество больных COVID-19 с сетью магазинов Roshen, принадлежащих 5 президенту Петру Порошенко. Он отметил, что статистика больных прекратила расти так же, как когда-то сеть магазинов.
По словам президента, все понимают, что в отдельных регионах есть проблемы с распространением COVID-19, но они "точечные". Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, сообщает 24 канал.
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Он отметил, что прекращение роста заболевания – результат карантина выходного дня.
Количество больных коронавирусом перестала расти так же быстро и геометрически, как когда-то магазины Roshen во всей стране,
– отметил Зеленский.
Президент отметил, что власть пытается укрепляться и хочет быть готовой ко всему: чтобы было достаточно коек и кислорода на случай ухудшения ситуации с COVID-19.
Зеленский обратился к украинским: смотрите видео
Видеообращение Зеленского: главное
- Президент заявил, что локдауна в декабре не будут вводить.
- Также поблагодарил депутатов, в частности членов "Слуги народа", за то, что они поддержали важные законопроекты. Он назвал, какие именно решения приняли нардепы.
- По словам Зеленского, границы для украинцев закрывать не планируют, а потому заверил, что отменять отпуска и сдавать билеты украинцам не нужно.
- Кроме того, президент Зеленский провел мастер-класс, как правильно носить защитную маску. Курьезное видео можно посмотреть здесь.
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