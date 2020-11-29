За прошедшие сутки, 28 ноября, в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 108 новых случаев инфицирования COVID-19. Это наименьший показатель за последние 7 дней. Ранее ежедневно фиксировали по 150 – 200 новых больных.

По состоянию на 29 ноября в Вооруженных силах с недугом борются 3 077 человек. Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Важно В Украине за сутки обнаружили 12 978 случаев заражения COVID-19

Сейчас на изоляции находится 407 человек, из них у 67 человек она заканчивается в ближайшие 3 суток.

Что известно о новых случаях коронавируса

В больницы были госпитализированы 6 человек. Они находятся в Николаевском, Деснянском, Мукачевском и Житомирском военных госпиталях, а также в 66 и 59 военных мобильных госпиталях. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 102 человека:

Киевская область – 51 военнослужащий и 7 работников ВСУ;

Житомирская область – 14 военнослужащих и 1 работник ВСУ;

Львовская область – 9 военнослужащих;

Николаевская и Винницкая области – по 4 военнослужащих;

Одесская, Хмельницкая, Черниговская и Херсонская области – по 2 военнослужащих;

Донецкая, Кировоградская, Закарпатская и Черновицкая области – по 1 военнослужащему;

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины предупредило, что согласно их анализу, чаще всего болезнь среди военнослужащих распространялась во время эпизодических встреч с близкими людьми.