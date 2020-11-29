Меньше всего за неделю: количество новых больных в ВСУ существенно упало
За прошедшие сутки, 28 ноября, в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 108 новых случаев инфицирования COVID-19. Это наименьший показатель за последние 7 дней. Ранее ежедневно фиксировали по 150 – 200 новых больных.
По состоянию на 29 ноября в Вооруженных силах с недугом борются 3 077 человек. Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
Важно В Украине за сутки обнаружили 12 978 случаев заражения COVID-19
Сейчас на изоляции находится 407 человек, из них у 67 человек она заканчивается в ближайшие 3 суток.
Что известно о новых случаях коронавируса
В больницы были госпитализированы 6 человек. Они находятся в Николаевском, Деснянском, Мукачевском и Житомирском военных госпиталях, а также в 66 и 59 военных мобильных госпиталях. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 102 человека:
- Киевская область – 51 военнослужащий и 7 работников ВСУ;
- Житомирская область – 14 военнослужащих и 1 работник ВСУ;
- Львовская область – 9 военнослужащих;
- Николаевская и Винницкая области – по 4 военнослужащих;
- Одесская, Хмельницкая, Черниговская и Херсонская области – по 2 военнослужащих;
- Донецкая, Кировоградская, Закарпатская и Черновицкая области – по 1 военнослужащему;
Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины предупредило, что согласно их анализу, чаще всего болезнь среди военнослужащих распространялась во время эпизодических встреч с близкими людьми.
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