Полиция увеличит количество рейдовых групп для контроля за соблюдением карантина
В Нацполиции решили еще увеличить количество правоохранителей, которые следят за соблюдением карантинных ограничений. Сейчас в Украине действуют около 1 тысячи рейдовых групп.
За неделю проверили 40 тысяч заведений
Именно рейдовые группы проверяют, как объекты хозяйствования придерживаются карантина. Об этом сообщил председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба органа.
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С начала недели, отметил Клименко, уже проверили более 40 тысяч заведений. Нарушителей оказалось немало: правоохранители составили 3 200 админпротоколов. Также после проверок возбуждено 22 уголовных дела.
Всего с начала действия карантина составлены 50,5 тысячи админпротоколов. Судами наложены штрафы почти на 20 миллионов гривен. За неделю обнаружены 536 заведений питания и досуга, которые работали после 22 часов,
– подытожил Клименко.
Кабмин принял решение о карантине выходного дня
Отметим, что из-за быстрого распространения коронавируса в Украине правительство отменило деление на зоны. Украина теперь полностью в оранжевой зоне.
Также Кабмин ввел карантин выходного дня, который начнет действовать уже с 14 ноября.
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