По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, на Донбассе сейчас находятся примерно 3 тысячи кадровых российских военных. Говорится в основном об офицерах, которые помогают местным командирам.

Заявление Хомчака по числу кадровых российских военных на Донбассе

По словам главнокомандующего ВСУ, такими данными в отношении российских кадровых военных на Донбассе владеет украинская разведка. Об этом Хомчак розпровив в комментарии изданию "Факты".

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По данным разведки, не более трех тысяч. Это офицеры-инструкторы и офицеры, которые помогают местным командирам. Самый высокий чин, что нам известен, – генерал-майор Вооруженных сил России Якубов,

– отметил Хомчак.

Что еще известно об оккупационных войсках на Донбассе

Недавно украинская разведка сообщала, что численность войск боевиков на Донбассе составляет примерно 35,5 тысячи человек. Укомплектованность боевиков – до 80 процентов.

Летом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль обладает определенным влиянием на так называемые самопровозглашенные "республики" Донбасса. Однако на сами оккупированные территории у России влияния якобы нет.

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