Количество задержанных из-за теракта в Ницце растет: в чем их подозревают
Французская полиция задержала еще 2 подозреваемых в причастности к теракту в Ницце. Это мужчины в возрасте 25 и 63 лет. Всего под стражей из-за теракта в церкви сейчас находятся 6 человек.
Детали задержания
Оба подозреваемых находились дома у ранее задержанного 29-летнего тунисца. Его связывают с Брахимом Иссауи, который и совершил нападение в церкви Ниццы. Об этом сообщает Bfmtv.
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Никаких деталей о задержанных полиция пока не раскрыла. Тайной остается даже их национальность.
Что известно о других задержанных
Из-за теракта в Ницце под стражу взяли еще трех мужчин. Одному из них – 47 лет, второму – 35, третьему – 33. Их всех подозревают в общении с террористом накануне расправы в храме.
Брахим Иссауи сейчас находится в больнице. Во время задержания он получил огнестрельные ранения. Известно, что Иссауи прибыл во Францию в сентябре 2020 года. В Ниццу он приехал за два дня до теракта.
Теракт в Ницце: что известно
- Утром 29 октября 21-летний Брахим Иссауи вошел в помещение базилики Нотр-Дам и напал на прихожан, которые в то время молились. Он убил 3 человек.
- Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что убийства совершил "радикальный мусульманин". Эстрози подчеркнул: "Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны".
- Нападавшего полиция задержала в тот же день. При нем были два ножа с 17-сантиметровым лезвием и Коран.
- Власти Франции объявили в стране максимальный уровень террористической угрозы.
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