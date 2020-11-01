Французская полиция задержала еще 2 подозреваемых в причастности к теракту в Ницце. Это мужчины в возрасте 25 и 63 лет. Всего под стражей из-за теракта в церкви сейчас находятся 6 человек.

Детали задержания

Оба подозреваемых находились дома у ранее задержанного 29-летнего тунисца. Его связывают с Брахимом Иссауи, который и совершил нападение в церкви Ниццы. Об этом сообщает Bfmtv.

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Никаких деталей о задержанных полиция пока не раскрыла. Тайной остается даже их национальность.

Что известно о других задержанных

Из-за теракта в Ницце под стражу взяли еще трех мужчин. Одному из них – 47 лет, второму – 35, третьему – 33. Их всех подозревают в общении с террористом накануне расправы в храме.

Брахим Иссауи сейчас находится в больнице. Во время задержания он получил огнестрельные ранения. Известно, что Иссауи прибыл во Францию ​​в сентябре 2020 года. В Ниццу он приехал за два дня до теракта.

Теракт в Ницце: что известно