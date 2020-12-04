Пациенты и медики в панике, – врач о критической ситуации в одесской больнице №5
Ситуация в одесской больнице №5 до сих пор остается критической. Из-за нехватки оборудования и медицинского персонала люди умирают, а их тела лежат в палатах и холлах рядом с живыми пациентами. Медики больницы заявили о панике среди врачей и пациентов.
Ежедневно в больницу привозят по 50 новых больных. Это чрезвычайно большая нагрузка, с которой врачи не способны справиться. Об этом рассказала заместитель директора лечебного учреждения Людмила Бирюкова, пишет PavlovskyNews.
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Бирюкова отметила, что сейчас в больнице большая нагрузка на медперсонал, которого не хватает.
Причем бывает, что сразу умирают по нескольку человек. Пациенты паникуют, медперсонал паникует,
– заявила заместитель директора больницы.
По ее словам, сейчас у входа в больницу дежурит охрана, поскольку накануне туда прорывались родственники больных, с которыми у медиков возникали конфликты.
Как эту ситуацию комментирует Минздрав
Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что накануне общался с новоназначенным председателем ОГА Игорем Гриневецким и попросил выяснить ситуацию насчет фактов, о которых говорят, в частности, волонтеры.
Разумеется, иногда возникают вопросы в некоторых больницах. Есть напряженная ситуация в Одессе и в Черкассах. Поэтому я обращаюсь к местным властям, их обязательство – обеспечить их кислородными точками и концентраторами,
– добавил чиновник.
Он заверил, что дополнительные деньги, о которых просили на эти нужды в регионах, выделили: в начале октября, потом еще 571 миллион и 895 миллионов недавно.
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Что известно о коллапсе в одесской больнице
- В Одессе сложилась критическая ситуация с госпитализацией пациентов с коронавирусом. По сообщениям волонтеров, городская больница №5 на 90 койкомест заполнилась за 1,5 дня после открытия.
- В самой больнице не хватает медперсонала, а пациенты и их родственники наблюдали картину с несвоевременным вывозом тел умерших, которые лежали в холле и палатах.
- После шокирующих фотографий из больницы родственники пациентов попытались прорваться внутрь медучреждения. Поэтому военнослужащие Национальной гвардии взяли под охрану территорию больницы.
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