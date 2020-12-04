Ситуация в одесской больнице №5 до сих пор остается критической. Из-за нехватки оборудования и медицинского персонала люди умирают, а их тела лежат в палатах и холлах рядом с живыми пациентами. Медики больницы заявили о панике среди врачей и пациентов.

Ежедневно в больницу привозят по 50 новых больных. Это чрезвычайно большая нагрузка, с которой врачи не способны справиться. Об этом рассказала заместитель директора лечебного учреждения Людмила Бирюкова, пишет PavlovskyNews.

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Бирюкова отметила, что сейчас в больнице большая нагрузка на медперсонал, которого не хватает.

Причем бывает, что сразу умирают по нескольку человек. Пациенты паникуют, медперсонал паникует,

– заявила заместитель директора больницы.

По ее словам, сейчас у входа в больницу дежурит охрана, поскольку накануне туда прорывались родственники больных, с которыми у медиков возникали конфликты.

Как эту ситуацию комментирует Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что накануне общался с новоназначенным председателем ОГА Игорем Гриневецким и попросил выяснить ситуацию насчет фактов, о которых говорят, в частности, волонтеры.

Разумеется, иногда возникают вопросы в некоторых больницах. Есть напряженная ситуация в Одессе и в Черкассах. Поэтому я обращаюсь к местным властям, их обязательство – обеспечить их кислородными точками и концентраторами,

– добавил чиновник.

Он заверил, что дополнительные деньги, о которых просили на эти нужды в регионах, выделили: в начале октября, потом еще 571 миллион и 895 миллионов недавно.

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