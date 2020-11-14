На границе между Венгрией и Украиной образовались огромные очереди. Почти 200 автомобилей не могут пересечь границу.

По состоянию на утро 14 ноября на КПП "Лужанка" в очередях стояли примерно 150 машин, а на КПП "Тиса" – 30. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Что известно об очередях на границе

Очереди образовались на КПП "Лужанка" и "Тиса". Всего в пробках находились почти 200 автомобилей. В Госпогранслужбе пояснили, что перед КПП собирается немалая очередь автомобилей и микроавтобусов из-за усиления контроля на венгерской границе.

Также причиной очередей на "Тисе" и "Лужанке" является и то, что для транзита через территорию Венгрии можно использовать только эти пункты пропуска.

Венгрия изменила правила пересечения границы: главное

12 ноября Венгрия изменила для украинцев правила пересечения границы. Причиной стал комендантский час, который будет действовать на венгерской территории ежедневно с 21:00 до 06:00. Во время комендантского часа в Венгрию будут пропускать только определенные категории украинцев. Среди них: