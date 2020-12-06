Штат Калифорния официально утвердил результаты выборов президента и назначил в коллегию 55 выборщиков, которые должны проголосовать за победу Джозефа Байдена. Таким образом он наберет минимум 279 голосов выборщиков и станет президентом США.

Результаты голосов в Калифорнии официально утвердил госсекретарь штата Алекс Падила, сообщает "Голос Америки".

Интересно Инаугурация Байдена: стало известно, в каком формате она состоится

Издание отмечает, что подобные шаги обычно являются обычной формальностью, но не в этот раз. Все из-за позиции конкурента – Дональда Трампа, который продолжает отрицать победу Джозефа Байдена.

К слову, коллегии выборщиков в американских штатах соберутся 14 декабря. Тогда они и проголосуют за победителя выборов в каждом штате.

Американская избирательная система предполагает, что победу один из кандидатов получает не по количеству голосов избирателей, а именно за голосами коллегий выборщиков.

В большинстве штатов законы определяют, что выборщики должны единогласно проголосовать за победителя в этом штате. Поэтому победа Байдена на выборах – практически свершившийся факт.

Когда Джозеф Байден станет президентом: