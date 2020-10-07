Парламентские сателлиты Игоря Коломойского уже даже не скрывают, что хотят досрочных выборов в Раду. Об этом, в частности, недавно заявил многолетний партнер олигарха - депутат группы "За майбутнє" Игорь Палица.

Цель этого – разрушить монобольшинство, которое не допускает олигархические фракции к прямому воздействию на власть и законы. Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" на 24 канале высказал Сергей Лещенко.

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По его мнению, после досрочных выборов "Слуга народа" не сможет набрать достаточно голосов для самостоятельного формирования коалиции. Именно поэтому им "подставит свое плечо" Палица с Коломойским.

Лещенко объяснил, что их цель очевидна – сворачивание суда за "Приватбанк" в Лондоне, которого Коломойский боится больше всего. Ведь за ложь под присягой – там сразу тюрьма.

"Успеть надо до начала весны 2021 года, когда запланированы слушания по существу по иску "Приватбанка" в королевском суде о том, кто разграбил украинский банк", – отметил автор видеоблога.

Именно поэтому Палица и Коломойский спешат. Им нужна фиксация интересов олигарха в экономике и расстановка людей на должности уже сейчас и любой ценой,

– подчеркнул он.

И добавил, что досрочные выборы в Раду, о которых говорит Палица, принесут полную дезорганизацию на ближайшие до марта месяца. Это и создаст возможности свернуть Лондонский суд.

Другой вариант, который рассматривают Коломойский и Палица – это шантаж Банковой и создание квазикоалиции "Слуг народа" и проекта "За майбутнє" без роспуска Рады, отметил Лещенко.

Автор видеоблога подчеркнул: фактически, Коломойский шантажирует тем, что даст команду своей группе внутри президентской политсилы не голосовать за нужные ОП решения.

Смотрите полный выпуска видеоблога "Честная политика" за 7 октября 2020: