Влияние так называемых кланов будет расти на местных выборах, конвертируя все свои рейтинги, они будут хотеть повлиять и на общенациональную политику. Коломойский пользуется соответствующей ситуацией – его союзниками может стать ряд субъектов с мест, в том числе мэры и региональные партии.

Так он будет иметь наибольшее влияние среди заинтересованных субъектов в парламенте. Коломойский пытается повлиять на исполнительную ветвь власти – по результатам так называемой ревизии, он может стать крупнейшим "акционером". Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Олег Саакян.

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Группы влияния в монобольшинстве

По его словам, среди так называемых групп влияния есть не только группа Ахметова и Коломойского, но и те – которые ориентированы на Авакова и Пинчука. Однако они действуют в пределах определенной равноудаленности, т.е. конструктивной позиции к Зеленскому относительно команды "слуг народа", отметил Саакян.

Сейчас Коломойский решил выступить для усиления своего влияния в правительственном ложе,

– отметил политолог.

Переформатирование во фракции "Слуга народа"

Также Олег Саакян сказал, что сейчас в "Слуге народа" нет единства, а тезис о монолитности такой крупной фракции с самого начала был манипулятивным.

"Ермаку хотелось бы усилить свои влияния, а Разумков очень эффективно использует собственное кресло и балансирует между различными фракциями, в частности находясь над ситуацией. Они якобы действуют не вопреки воле президента. Однако на самом деле Ермак хочет построить свою систему влияния внутри парламента", – рассказал политолог.

По его словам, пока выглядит так, что все будет происходить согласно сценарию Ермака.

Однако если переформатирование не удастся, или будет иметь слишком серьезную политическую цену для Зеленского – тогда может открыться так называемый зеленый путь для Разумкова,

– сказал Саакян.

Политолог добавил, что Разумков фактически второе по рейтингу лицо после Зеленского, поэтому дарить ему дополнительные рейтинговые баллы не будут. Иначе это может создать угрозу для лидерства внутри команды депутатов от "Слуги народа", подытожил Олег Саакян.