Думал, что выключил видео и звук: колумнист New Yorker мастурбировал во время конференции в Zoom
Адвокат Джеффри Тобин, который является колумнистом New Yorker, во время конференции в Zoom мастурбировал и забыл выключить камеру. После инцидента его отстранили от работы с изданием.
Непристойное поведение в Zoom
Мужчина признал, что сделал "очень тупую ошибку", потому что был уверен, что выключил камеру. Его слова приводит VICE.
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Прошу прощения у своей жены, семьи, друзей и сотрудников. Я думал, что выключил звук и никто меня не увидит,
– заявил Тобин.
Два человека, которые присутствовали на этой онлайн-конференции в Zoom, рассказали, что New Yorker устроил имитацию выборов и пригласил на нее всех звездных колумнистов. На правах анонимности они рассказали, что видели, как Тобин мастурбировал.
Это произошло, когда команды "демократов" и "республиканцев" ушли на 10-минутный перерыв. Тобин опустил камеру и, считая, что его никто не видит, взялся за дело. После этого он покинул конференцию и присоединился к ней снова.
Как отреагировало издание
- Представители New Yorker заявили, что пока адвоката отстранили от работы. Продолжается расследование.
- На CNN, где мужчина тоже работал, сообщили, что он попросил несколько выходных, чтобы "решить личные проблемы".