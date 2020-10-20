Адвокат Джеффри Тобин, который является колумнистом New Yorker, во время конференции в Zoom мастурбировал и забыл выключить камеру. После инцидента его отстранили от работы с изданием.

Непристойное поведение в Zoom

Мужчина признал, что сделал "очень тупую ошибку", потому что был уверен, что выключил камеру. Его слова приводит VICE.

Читайте также Новая Русалочка: В Харькове джип упал в реку – его водитель стала мемом

Прошу прощения у своей жены, семьи, друзей и сотрудников. Я думал, что выключил звук и никто меня не увидит,

– заявил Тобин.

Два человека, которые присутствовали на этой онлайн-конференции в Zoom, рассказали, что New Yorker устроил имитацию выборов и пригласил на нее всех звездных колумнистов. На правах анонимности они рассказали, что видели, как Тобин мастурбировал.

Это произошло, когда команды "демократов" и "республиканцев" ушли на 10-минутный перерыв. Тобин опустил камеру и, считая, что его никто не видит, взялся за дело. После этого он покинул конференцию и присоединился к ней снова.

Как отреагировало издание