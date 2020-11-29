Джо Байден, в победе которого на президентских выборах в США уже фактически нет сомнений, формирует свою команду международных дипломатов. Интересно, что должность посла США в Великобритании планируют предложить вдове сенатора-республиканца Джона Маккейна.

Джозеф Байден – несмотря на то, что представляет Демократическую партию – готов предложить высокую дипломатическую должность вдове сенатора-республиканца Джона Маккейна.

Речь идет о руководстве посольством США в Великобритании, как пишут в The Times.

Напомним В марте 2019 вдова Маккейна приезжала на выборы в Украине

Госпожа Сидни Маккейн может получить эту должность, "если захочет". Так прокомментировал изданию близкий к Байдену источник.

О причинах такого шага от избранного президента Соединенных Штатов Америки это же источник сообщил следующее:

Именно вдове сенатора Джо Байден обязан победой в штате Аризона на президентских выборах 2020 года (в том штате с 1952 года побеждали только республиканцы – за единственным исключением).

Действительно, Синди Маккейн публично выступила в поддержку Байдена. Хотя и призналась, что с 18 лет сама голосовала только за республиканцев.

Сенатор Маккейн, напомним, крайне активно выступал против Дональда Трампа и его инициатив (хотя тот представлял ту же республиканскую партию), а вот с Байденом его связывали дружеские отношения.