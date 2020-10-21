По информации трех независимых источников, после местных выборов команду президента Зеленского ждут кадровые изменения. Они могут коснуться первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова и заместителя главы ОП Юлии Ковалив.

Какие кадровые изменения могут произойти в ОП

Так, Кирилла Тимошенко могут повысить до первого заместителя. Об этом сообщает НВ со ссылкой на свои источники.

Важно Солидный автопарк с Porshe и BMW и миллионный доход: что задекларировал Кирилл Тимошенко

А вот Юлию Ковалив может ожидать увольнение. Также без должности может остаться первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов. Слухи о его увольнении появились из-за сложных отношений с главой Офиса Президента Андреем Ермаком. В ответ на это Трофимов заявил, что оценить работу и уволить его может только президент, а не советники при ОП.

А вот бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова планируют "вернуть в команду президента Владимира Зеленского". Его будущая должность пока не рассекречена.

Что известно о Тимофее Милованове

Политик в 2015 году стал членом Международного академического совета KSE и заместителем редактора академического журнала "Review of Economic Design". С 2016 года – член Совета Национального банка Украины и заместитель главы Совета НБУ.

Также Милованов является соучредителем аналитической платформы VoxUkraine, объединяющей группу глобальных экономистов.

За плечами Милованов имеет немалый преподавательский опыт. Он был преподавателем в Университете Бонна, Университете штата Пенсильвания, Пенсильванском университете и Университете Питтсбурга.

С августа 2019 по апрель 2020 года работал министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Милованов заявил, что не прочь вернуться в политику. Однако сейчас работает в Киевской школе экономики и имеет там определенные обязательства.

Обратите внимание! Сейчас ни один из вышеупомянутых политиков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.