Командующий ООС уверен, что боевики не хотят мира на Донбассе
Вооруженные формирования России целенаправленно срывают договоренности, достигнутые в рамках ТКГ. Обстреляв украинских военных, оккупанты доказали, что не стремятся к миру.
Какова реакция командующего ООС
Враг нагло открыл прицельный огонь из гранатометов возле Водяного. Об этом заявил командующий Операции объединенных сил Сергей Наев на странице ООС в фейсбуке.
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Наев уверен, что российские наемники не хотят мира.
Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации направлены на срыв договоренностей,
– подчеркнул командующий ООС.
Кроме того, командующий отметил, что подразделения ООС адекватно отреагировали на провокации противника и заставили его вернуться к режиму "тишины".
Заметим, из-за гибели двоих военных Украина инициирует заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы.
Срыв перемирия на Донбассе: что известно
- 29 октября оккупанты 5 раз нарушали режим "тишины", прицельно обстреляв позиции ВСУ. Двоих украинских военных ранили.
- Кроме того, боевики запускали беспилотники.
- Однако ночью 30 октября боевики из гранатометов обстреляли украинских защитников. К сожалению, двое военных ВСУ погибли.