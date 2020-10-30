Вооруженные формирования России целенаправленно срывают договоренности, достигнутые в рамках ТКГ. Обстреляв украинских военных, оккупанты доказали, что не стремятся к миру.

Какова реакция командующего ООС

Враг нагло открыл прицельный огонь из гранатометов возле Водяного. Об этом заявил командующий Операции объединенных сил Сергей Наев на странице ООС в фейсбуке.

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Наев уверен, что российские наемники не хотят мира.

Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации направлены на срыв договоренностей,

– подчеркнул командующий ООС.

Кроме того, командующий отметил, что подразделения ООС адекватно отреагировали на провокации противника и заставили его вернуться к режиму "тишины".

Заметим, из-за гибели двоих военных Украина инициирует заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Боевики нарушали его чуть ли не каждый день. Кроме того, они уже срывали перемирие, прицельно обстреляв позиции ВСУ 6 сентября. Тогда один украинский военный погиб. Однако особенно ситуация обострилась 29 – 30 октября.

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