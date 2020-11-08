В коме и на ИВЛ: как себя чувствуют пострадавшие в ДТП в Харькове
Врачи борются за жизни пострадавших в ДТП в Харькове 7 ноября. Сейчас в больнице находится женщина и 10-летний мальчик.
Медики круглосуточно следят за состоянием госпитализированных. Об этом на своей странице в фейсбуке написал заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов.
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Уже почти сутки на связи с четвертой неотложной помощью. Наделал горя этот «гонщик», конечно, – отметил Терехов.
Как чувствуют себя пострадавшие
- Одна из пострадавших находится в коме. У женщины крайне тяжелая черепно-мозговая травма. Врачи подключили пациентку к аппарату ИВЛ.
- У мальчика – многочисленные переломы, однако его жизни ничего не угрожает.
Другие пострадавшие в ДТП 7 ноября пока лечатся дома.
Что известно о ДТП в Харькове
- 7 ноября в Харькове водитель на легковом автомобиле сбил 4 человек, которые стояли на островке безопасности на проспекте Науки.
- Впоследствии полиция Харькова рассказала, что виновник ДТП должен находиться в СИЗО из-за дела о драке с применением холодного оружия, однако вышел под залог в размере 105 тысячи гривен.
- Харьковская милиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.
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