Врачи борются за жизни пострадавших в ДТП в Харькове 7 ноября. Сейчас в больнице находится женщина и 10-летний мальчик.

Медики круглосуточно следят за состоянием госпитализированных. Об этом на своей странице в фейсбуке написал заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов.

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Уже почти сутки на связи с четвертой неотложной помощью. Наделал горя этот «гонщик», конечно, – отметил Терехов.

Как чувствуют себя пострадавшие

Одна из пострадавших находится в коме. У женщины крайне тяжелая черепно-мозговая травма. Врачи подключили пациентку к аппарату ИВЛ.

У мальчика – многочисленные переломы, однако его жизни ничего не угрожает.

Другие пострадавшие в ДТП 7 ноября пока лечатся дома.

Что известно о ДТП в Харькове