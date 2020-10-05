Кабинет Министров Украины утвердил порядок конкурса на председателя и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Однако дата конкурса еще неизвестна.

Отбор кандидатов на занятие указанных должностей будет проведен в соответствии с Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Об этом в своем твиттере сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Читайте также Зеленский окончательно легализовал игорный бизнес: что предусматривает закон

"Это необходимо для осуществления государственного регулирования бизнеса в сфере организации и проведения азартных игр, определения правовых, экономических, социальных и организационных условий функционирования азартных игр", – говорится в сообщении Немчинова.

Справка. Согласно Постановлению "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей", которую Кабмин принял 23 сентября, в комиссии будет 230 сотрудников, из них председатель и 6 членов комиссии – один из них заместитель.

Что известно об игорном бизнесе в Украине

Игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года.

В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольных игорных заведения в 6 областях Украины. После игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.

4 июля Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине.

Примерно 60% опрошенных украинцев не поддерживают решение Верховной Рады о легализации игорного бизнеса.



Легализация игорного бизнеса / Инфографика 24 канала