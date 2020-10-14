Состоялось первое заседание комиссии, которая должна провести конкурс для избрания нового главы САП. Однако оно прошло напряженно и завершилось ничем: участники не смогли даже избрать председателя и секретаря.

Во вторник, 13 октября, примерно в 18 часов началось первое заседании комиссии, которая должна организовать проведение конкурса на замещение вакантных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, пишет УНН .

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Первый час члены комиссии спорили вокруг персоны одного из своей среды – имеет ли он право участвовать в работе:

Этот человек (Алексей Дрозд), делегирован "Слугой народа", имеет офицерское звание и является полицейским.

По мнению некоторых членов комиссии, это противоречит требованиям закона в отношении лиц, которые могут быть членами комиссии.

Закончилось заседание через 5 часов без принятия какого-либо решения. Члены комиссии не смогли даже избрать председателя, секретаря и запустить кворум.

В итоге в заседании был объявлен перерыв "до определения даты комиссии для всех участников, чтобы массово принять участие в продолжении первого заседания".

Коротко о скандале вокруг избрания нового главы САП

17 сентября Рада приняла постановление 4104 о делегатах парламента в комиссию, которая проведет конкурс на замещение должностей в САП (а больше всего – на должность нового руководителя, ведь Холодницкий ушел в отставку).

В Евросоюзе обратили внимание, что назначенным членам комиссии от ВРУ "не хватает добродетели и опыта антикоррупции". Однако есть надежда, что процесс состоится прозрачно – ведь от этого будет зависеть поддержка ЕС и США.

В состав Комиссии входят четыре человека от Совета прокуроров Украины и семь человек от Верховной Рады.