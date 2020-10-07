Профильный комитет Верховной Рады поддержал проект постановления о создании временной следственной комиссии. Она будет заниматься расследованием дела о боевиках частной военной компании "Вагнера".

Теперь Верховная Рада должна утвердить постановление. Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко в фейсбук.

Важно Состоялось предательство в спецоперации: как Бутусов отреагировал на вызов в ГБР

Костенко отметил, что теперь постановление вынесут на рассмотрение парламента и он надеется на поддержку депутатов, поскольку это "вопрос национальной безопасности Украины".

Уже хватит слухов и неправды в деле вагнеровцев. Достаточно закрывать на это глаза и игнорировать. Парламент должен разобраться, была ли государственная измена в офисе Президента и временная следственная комиссия – эффективный способ это сделать,

– подчеркнул нардеп.

Что надо знать о задержании вагнеровцев

В конце июля в санатории под Минском белорусские силовики задержали 33 российских граждан . Белорусская власть заявила, что подозревает их в подготовке беспорядков накануне выборов, а Лукашенко тогда назвал задержание вагнеровцев "чрезвычайным событием" и заявил о "грязны намерениях" России.

. Белорусская власть заявила, что подозревает их в подготовке беспорядков накануне выборов, а Лукашенко тогда назвал задержание вагнеровцев "чрезвычайным событием" и Однако никаких обвинений вагнеровцам официально так и не предъявили, а уже за две недели 32 из 33 мужчин задержанных вернули в Россию . И это несмотря на то, что украинская сторона требовала передать их Украине, ведь часть из вагнеровцев воевали на Донбассе в составе войск оккупанта.

. И это несмотря на то, что украинская сторона требовала передать их Украине, ведь часть из вагнеровцев Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что задержанных российских боевиков на самом деле планировали задержать украинские спецслужбы , которые более года вели операцию по розыску и задержанию причастных к преступлениям на Донбассе, в частности к сбитому малайзийскому самолету рейса MH17.

, которые более года вели операцию по розыску и задержанию причастных к преступлениям на Донбассе, в частности к сбитому малайзийскому самолету рейса MH17. Однако после того, как силовики доложили о спецоперации Офису Президента, она была сорвана, вероятно, из-за утечки информации.

Интересно Самолет с вагнеровцами должны были экстренно посадить: новые подробности о неудачной спецоперации

Заметим, что украинских журналистов, которые обнародовали информацию о срыве операции, вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Янина Соколова подчеркнула, что ГБР ищет людей, которые якобы разгласили "секретные сведения".