Антикоррупционный комитет Верховной Рады 3 ноября поддержал законопроект председателя парламента Дмитрия Разумкова. Он касался восстановления электронного декларирования в первоначальном виде.

Соответствующее решение приняли на заседании комитета. За проголосовали 6 членов комитета, 4 воздержались, и еще 2 высказались против, сообщает 24 канал.

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Комитет постановил признать законопроект №4304 отвечающим нормам антикоррупционного законодательства. Члены комитета также рекомендовали Верховной Раде включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом.

Секретарь комитета нардеп от "Батькивщины" Владимир Кабаченко назвал законопроект Дмитрия Разумкова наиболее компромиссным. Законопроект президента Владимира Зеленского на заседании не рассматривали.

Ранее Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада планирует восстановить электронное декларирование в Украине новым законом.

Что известно о законопроекте Разумкова

Он направлен на "устранение состояния правовой неопределенности, возникшей из-за решения Конституционного Суда.

Законопроект предусматривает восстановление ряда пунктов закона "О предупреждении коррупции», а также Уголовного кодекса Украины.

Принятие этого законопроекта как закона обеспечит выполнение решения Конституционного Суда Украины, урегулирует работу Национального агентства по предупреждению коррупции, создаст надлежащие условия для законодательного обеспечения соблюдения международно-правовых обязательств Украины в сфере предотвращения коррупции.

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