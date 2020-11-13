Новый конкурс на должность судьи КСУ: что объявил комитет Рады
Состоялось онлайн-заседание комитета по вопросам правовой политики. На нем поддержали объявление нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного Суда Украины.
За это решение проголосовали 18 членов комитета.В этом заверили на онлайн-заседании профильного комитета, сообщает 24 канал.
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Детали начала конкурса
По решению комитета, на сайте Верховной Рады опубликуют информацию о начале конкурса.
Кто будет вносить кандидатов на должность
Кандидатов на должность судьи будут вносить депутатские фракции и группы.
О чем еще говорили на заседании комитета по вопросам правовой политики: смотрите в видео 24 канала
Конкурс на должность судьи КСУ: кратко
- Представитель президента в КСУ, нардеп Федор Вениславский после провального голосования отметил, что в ходе первого конкурса на 2 вакантные должности судьи Конституционного Суда ни один из кандидатов не смог набрать достаточного количества голосов.
- Новый конкурс должен стартовать на этой неделе.
- По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Юрчишина, на обе вакансии судей КСУ есть кандидаты от "Слуги народа", а потому конкурс, вероятнее всего, проведут быстро.
Что известно о скандальном решении КСУ?Конституционный Суд Украины фактически отменил своим решением антикоррупционную реформу, закрыл соответствующие реестры и парализовал работу НАПК и всех антикоррупционных органов.
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