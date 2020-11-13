Состоялось онлайн-заседание комитета по вопросам правовой политики. На нем поддержали объявление нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного Суда Украины.

За это решение проголосовали 18 членов комитета.В этом заверили на онлайн-заседании профильного комитета, сообщает 24 канал.

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Детали начала конкурса

По решению комитета, на сайте Верховной Рады опубликуют информацию о начале конкурса.

Напомним! Верховная Рада не смогла назначить судью Конституционного Суда Украины. За назначение проголосовали лишь 100 нардепов при 226 минимально необходимых.

Кто будет вносить кандидатов на должность

Кандидатов на должность судьи будут вносить депутатские фракции и группы.

О чем еще говорили на заседании комитета по вопросам правовой политики: смотрите в видео 24 канала

Конкурс на должность судьи КСУ: кратко

Представитель президента в КСУ, нардеп Федор Вениславский после провального голосования отметил, что в ходе первого конкурса на 2 вакантные должности судьи Конституционного Суда ни один из кандидатов не смог набрать достаточного количества голосов.

Новый конкурс должен стартовать на этой неделе.

По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Юрчишина, на обе вакансии судей КСУ есть кандидаты от "Слуги народа", а потому конкурс, вероятнее всего, проведут быстро.