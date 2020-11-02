Бюджетный комитет парламента рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении проект госбюджета на 2021 год. Документ поддержали представители 3 фракций.

Речь идет о представителях "Слуги народа", "Европейской Солидарности" и "Батькивщины". Об этом рассказал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

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Теперь коалиции нужно дважды получить 226+ голосов в зале в четверг и считайте, что бюджет будет принят в первом чтении... Или не будет,

– написал политик.

Рассмотрение и голосование за бюджет-2021 в первом чтении запланировано на 5 ноября. Уже на следующий день перед парламентариями выступит премьер Денис Шмыгаль в рамках традиционного часа вопросов к правительству.

Госбюджет-2021: коротко о главном

Правительство согласовало проект госбюджета на 2021 год 14 сентября.

Проект бюджета в первом чтении должны были рассмотреть еще 20 октября.

Впрочем, на пути стал коронавирус в Раде, поэтому рассматривать вопросы госбюджета решили уже после местных выборов, в ноябре.

Подробнее об основных цифрах бюджета читайте здесь.



Основные цифры госбюджета-2021 / Инфографика 24 канала