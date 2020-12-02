На подконтрольных Украине территориях Донетчины и Луганщины проведут сбор справок по безопасности проведения местных выборов. Такое решение инициировали во время заседания комитета местного самоуправления.

По словам народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Качуры во время заседания состоялась "интересная дискуссия". Об этом политик написал на своем телеграм-канале.

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Что сказал Качура

Обсуждали вопрос проведения выборов на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской области. Присутствовавший на заседании губернатор Донецкой области по моему требованию пообещал собрать справки по вопросу безопасности проведения выборов,

– заметил нардеп.

Качура также добавил, что лидер "Слуги народа" Александр Корниенко поддержал его позицию относительно необходимости проведения местных выборов на Донбассе.

Выборы на Донбассе: что известно

Центральная избирательная комиссия в августе определила список территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести голосование.

Среди них оказались не только оккупированные и прифронтовые территории, но и удаленные от зоны боевых действий.

Заметим, ранее там проводили парламентские и президентские выборы.

Речь идет о 10 общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общинах Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области.

15 сентября ЦИК заявила, что проведет выборы в этих общинах, как только для этого создадут необходимые условия.

Голосование хотят провести уже в марте.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Впоследствии в ряде городов прошли вторые туры голосования. Все потому, что ни один из кандидатов на пост мэра не набрал более 50% голосов избирателей. Подробнее о местных выборах в Украине – читайте здесь.