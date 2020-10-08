Коммунальные тарифы не будут расти: прогноз от Минрегиона
Коммунальные тарифы в Украине не будут увеличивать. Для этого нет оснований.
В последние годы коммунальные тарифы повышали, потому что перед этим их устанавливали экономически необоснованно. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышев.
Напомним В августе увеличились суммы в платежках за коммуналку: детали
Пока нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет,
– заявил Чернышов.
По словам министра, люди должны изменить отношение к энергоэффективности своего жилья.
Также Чернышев рассказал, что власть помогает людям платить за коммуналку меньше. Например, ОСМД инвестирует 30% средств, а министерство – 70%.
Также министр сказал, что спрос на создание ОСМД может быть больше, но для этого в многоквартирных домах должны быть лидеры.