Коммунальные тарифы в Украине не будут увеличивать. Для этого нет оснований.

В последние годы коммунальные тарифы повышали, потому что перед этим их устанавливали экономически необоснованно. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Напомним В августе увеличились суммы в платежках за коммуналку: детали

Пока нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет,

– заявил Чернышов.

По словам министра, люди должны изменить отношение к энергоэффективности своего жилья.

Также Чернышев рассказал, что власть помогает людям платить за коммуналку меньше. Например, ОСМД инвестирует 30% средств, а министерство – 70%.

Также министр сказал, что спрос на создание ОСМД может быть больше, но для этого в многоквартирных домах должны быть лидеры.

Обратите внимание! Если тарифы увеличат, 12,3% украинцев откажутся платить за коммунальные услуги. В то же время 53,3% ответили, что будут платить. Таковы результаты опроса Центра имени Разумкова.