Генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро подал в Конституционный суд ходатайство. Оно касалось делегализации польской Коммунистической партии.

Он хочет, чтобы суд подтвердил несоответствие Конституции целей деятельности Компартии Польши. Об этом сообщили на сайте Polsat.

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Программа партии противоречит Конституции

По словам Зебро, в письмах, которые поступили в прокуратуру, указывают, что Коммунистическая партия Польши противоречит Конституции страны, так как она ссылается в своей программе:

и на действия тоталитарных методов;

и практики работы коммунизма.

Что запрещено законом

Согласно 13 статье Конституции, запрещено существование политических партий и других организаций, которые ссылаются в своих программах на тоталитарные методы и практики действий нацизма, фашизма и коммунизма.

Запрещено также существование политических партий, чья программа или деятельность предполагает или допускает расовую и национальную ненависть, применение насилия с целью получения власти или влияния на политику государства,

– указано в ходатайстве.

Зёбро отметил, что члены Компартии Польши ставят под сомнение демократический порядок в стране.

Какая цель

По данным прокуратуры, члены партии прямо призывают провести революцию по образцу Октябрьской в России, после которой власть захватили большевики.

Цель состоит не только в захвате власти, но и в национализации и коллективизации, которая будет осуществляться под принуждением. По словам генпрокурора, деятельность Компартии в Польше нужно остановить.

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