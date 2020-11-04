Компании "приватовцев" должны выплатить "Приватбанку" 4 миллиарда гривен: решение суда
"Приватбанк" через суд обязал компании "Новофарм" и Pointex Sale LLP выплатить 4 миллиарда гривен. Ранее Нацбанк признал "Новофарм" связанной с "Приватбанком".
Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск государственного "Приватбанка" 15 октября. Об этом сообщает Finbalance.
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Что известно о деле
- 16 декабря 2016 года (за несколько дней до национализации) "Приватбанк" открыл кредитную линию для ООО с иностранными инвестициями "Новофарм" с лимитом 3,2 миллиарда гривен.
- В качестве обеспечения по соответствующим кредитным обязательствам Pointex Sale LLP предоставило среди прочего евробонды "Приватбанка" с номинальной стоимостью 80 миллионов долларов. Но они попали под списание при национализации банка.
- В августе 2019 года Хозсуд Днепропетровской области издал приказ о принудительном исполнении своего решения от 23 июля 2019 года, которым был удовлетворен иск "Приватбанка" к "Новофарму". В пользу истца взыскали 288 миллионов гривен задолженности по процентам по упомянутому выше кредитному договору 2016 года.
По данным Генпрокуратуры, кредитный договор от 16 декабря 2016 года заключили вопреки ограничениям в рамках реструктуризации задолженности ООО с иностранными инвестициями НовоФарм по ранее заключенным кредитным договорам от 18 мая 2012 года и 24 февраля 2016 года.
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