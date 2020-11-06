Подписан меморандум о взаимопонимании в сфере разработки и развития технологий, позволяющих использовать водородное топливо для железнодорожного транспорта.

Соглашение подписали Альбрехт Нойманн, руководитель направления "Подвижной состав" компании Siemens Mobility и Армин Шнеттлер, исполнительный вице-президент Siemens Energy.

В рамках проекта планируется совместная разработка комплексных водородных решений для железнодорожного транспорта и их предложение заказчикам с целью продвижения водородной экономики в Германии и Европе, а также поддержки декарбонизации транспортной отрасли.

С момента своего отделения и выхода на биржу, 28 сентября 2020 года, компания Siemens Energy больше не входит в состав группы компаний Siemens.

Siemens AG является крупнейшим акционером Siemens Energy.

Компания Siemens Mobility GmbH, которая входит в состав Siemens AG, и компания Siemens Energy AG подписали соглашение о сотрудничестве в области исследований и разработок с целью продолжения совместных действий по развитию водородного транспорта и его дальнейшего расширения.

"Декарбонизация энергетических систем – вот главная цель Siemens Energy. Ключевую роль здесь играет так называемое объединение отраслей, обеспечивающее взаимодействие таких ранее разобщенных отраслей, как производство электроэнергии и тепла или транспорта. Производство водорода без вредных выбросов CO 2 возможно благодаря электролизу воды с использованием электричества, произведенного из возобновляемых источников энергии, – отмечает Армин Шнеттлер, вице-президент Siemens Energy. – В сотрудничестве с компанией Siemens Mobility мы стремимся достичь успеха в обеспечении взаимодействия отраслей посредством разработки решений для электролиза и быстрой заправки поездов, работающих на водородном топливе".

"Сотрудничество с компанией Siemens Energy позволит нам в дальнейшем создать устойчивую и экологически безопасную транспортную систему. Таким образом, в долгосрочной перспективе мы сможем оказать нашим клиентам поддержку по замене их дизельных поездов, курсирующих на неэлектрифицированных железнодорожных магистралях, на поезда, работающих на водородном топливе. Кроме того, совместно с компанией Siemens Energy сможем даже реализовать модель "заправка водородом как услуга" в процессе эксплуатации поезда", – рассказал Альбрехт Нойманн, руководитель направления "Подвижной состав" компании Siemens Mobility.

В течение следующих двадцати лет в Европе тысячи дизель-электрических моторвагонних поездов будут последовательно заменены более экологичными альтернативами.

Сейчас дизельные поезда по-прежнему эксплуатируются на неэлектрифицированных железнодорожных маршрутах. В Германии, например, на эти маршруты приходится около 50 процентов всей железнодорожной сети страны.

В качестве альтернативы дизельным агрегатам предусматривается использование экологически безопасных аккумуляторных батарей и водородных двигателей. Siemens Energy и Siemens Mobility намерены совместными усилиями разработать стандартизированное инфраструктурное решение для заправки поездов Siemens Mobility, а потом дополнить это решение в рамках пилотных проектов.

Siemens Energy поставляет на рынок системы и решения, необходимые для производства и поставок экологически безопасного водорода, в то время, как Siemens Mobility фокусируется на решениях для железнодорожного транспорта, включая необходимое оборудование для обслуживания поездов и депо. Работая вместе, Siemens Energy и Siemens Mobility могут предложить заказчикам комплексное решение для железнодорожного сектора. Это позволит не только поддержать переход транспортной отрасли на водородное топливо, но и будет способствовать формированию экологически безопасной водородной экономики в Германии.