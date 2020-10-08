Шанс на спасение. Ведущая компания бытовой техники Беко подарила украинским больницам современные аппараты искусственной вентиляции легких.

Чтобы помочь медикам спасать больных, один из крупнейших производителей бытовой техники перепрофилировал часть заводских мощностей в Турции под производство крайне необходимого оборудования.

Более 50 лет мы разрабатываем технику, которая вдохновляет людей вести здоровый образ жизни. Создавать здоровое общество – наша глобальная миссия. И сейчас, когда весь мир охватила пандемия COVID-19, мы не могли оставаться в стороне. И прибегли к конкретным действиям,

– рассказал генеральный директор Беко Украина Арбатлы Алп.

Сразу три аппарата ИВЛ передали областной клинической больнице Ивано-Франковска. Это многопрофильное специализированное медучреждение, которое принимает самых тяжелых пациентов со всей области-политравмы, церебральные катастрофы и другие неотложные состояния. А во время пандемии к ним добавились еще и сопутствующие патологии COVID-19. Крайне необходимые аппараты эксперт-класса передали отделению интенсивной терапии.

"В начале года был случай, что у нас было 11 больных из 12 одновременно на ИВЛ и мы были вынуждены занимать аппаратуру в других подразделениях больницы. Оборудование – это чрезвычайно важная проблема для реанимации. Простая аппаратура не подходит, потому что вылечить легкие-это очень нежное дело. Нужна апартура высочайшего класса. И мы узнали, что эти аппараты имеют режимы, которые нам могут стать при случае", – сообщил и.о. заведующего отделением анестезиологии и интенсивной терапии Владимир Протас.

Еще один ИВЛ аппарат Беко также подарили Броварской городской больнице в отделение реанимации новорожденных. Современные аппараты ИВЛ производства компании ведущего производителя бытовой техники в Европе Беко отвечают всем европейским стандартам. Они помогают спасать как стариков, так и детей. А также имеют универсальную комплектацию, что позволяет использовать их в различных медучреждениях.