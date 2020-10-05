Доедут к каждому. "Мобильные клиники" уже 11 лет ездят в отдаленные уголки, чтобы оказать помощь детям и беременным женщинам с ВИЧ и СПИДом. Теперь это делать легче, ведь о логистике позаботится Uklon.

"Мы объединили наши усилия для того, чтобы помочь таким людям. "Мобильные клиники" будут использовать машины компании Uklon для того, чтобы можно было выезжать на отдаленные места и помочь людям. Также будет запуск проекта "Километр добра", – отметил операционный директор компании Uklon Сергей Смусь.

Это будет отдельный класс автомобильного приложении Uklon, где часть из каждой поездки будет идти на оплату работы врачей, которые задействованы в мобильной клинике. К слову, на Львовщине в целом есть 100 детей, нуждающихся в такой помощи непосредственно по месту жительства.

"Мы предоставляем эти услуги в маленьких деревнях, отдаленных от областных центров. Туда выезжают врачи на автомобилях, с портативным оборудованием, забирают кровь, проверяют прием терапии, привозят эту терапию", – рассказала программная директор Фонда Елены Пинчук Ольга Сердюк.

Поэтому благотворители, которые заботятся о качественной медицинской помощи, больше не вынуждены думать о техническом состоянии транспорта и тратить на него средства. Uklon позаботится, чтобы "Мобильная клиника" была всегда на колесах. И в том месте, где ее ждут больше всего.