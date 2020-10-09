Американских правоохранителей заинтересовали компании, связанные с Петром Порошенко. По меньшей мере 4 международных банка сообщили в финансовую разведку США, что он, находясь на посту президента Украины, мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний и не сообщал об этом в декларациях о доходах.

Эта информация может перерасти в громкое уголовное дело. Но не обязательно – и в этом не будет никакой "зрады". Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал экс-депутат и журналист Сергей Лещенко.

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Он пояснил, что транзакции по всему миру, даже если отправлять деньги в долларах, не пойдут просто с одного счета на другой. Они попадают на корреспондентский счет на территории США. Затем с этого счета уже идут в банк получателя.

"Поскольку банк имеет корреспондентский счет в США, все транзакции оценивают на предмет их рискованности и сомнительности. И потом отчитываются в американскую финансовую разведку", - заметил Лещенко.

И добавил: как раз среди тех транзакций, о которых отчитывались как сомнительные, были переводы, которые связывают с Петром Порошенко и его компаниями.

Есть тут преступление или нет? Мы этого просто не знаем. Потому что это может быть как легальная транзакция, так и, например, отмыванием денег,

– подчеркнул бывший нардеп.

Кроме этого, он также пояснил – пока неизвестно, будет ли открыто в США дело против Порошенко. "Америка не является мировым жандармом, который должен бегать за всеми по миру и ловить всех коррупционеров. Там открывают дела только на тех, кто нарушает американские законы", – пояснил он.

То есть для того, чтобы Америка в этом плане заинтересовалась, например, Порошенко, правоохранители должны доказать, что он или его фирмы нарушили именно американское законодательство. Пока же украинцы не знают ничего о природе этих транзакций, подчеркнул Лещенко.

К Порошенко все же есть вопросы – - Лещенко

Бывший депутат пояснил, что банки, через которые проходили эти деньги, отчитывались в финансовую разведку, что это – сомнительная операция. Однако это не приводит к блокировке или отмене транзакций, или к уголовному делу. Это просто подозрение, о котором сообщают.

Однако с журналистской точки зрения все же есть вопрос к Порошенко – почему он использовал эти фирмы. В частности, в расследовании говорится о том, что житель Закарпатья отдал свои паспортные данные фактически в аренду. То есть был фиктивным человеком, на которого открыли оффшорную компанию.

Отмывание денег как преступление – лишь тогда, когда связано с реальным преступлением. Например, вымогательство, кража, или когда у убитого человека украли и отмыли их. Само по себе отмывание должно идти в связке с реальным преступлением, которое заставило эти деньги отмыть,

- подчеркнул он.

"Это все надо расследовать. Я бы не советовал надеяться на американцев, а советовал бы заниматься этим украинцам. Потому что Порошенко – украинец, он находится в украинской юрисдикции, и наши правоохранители могут это реализовать", – подытожил Лещенко.

Правоохранители США заинтересовались Порошенко: основное

Речь идет о компаниях, которые годами были в поле зрения украинских правоохранителей. Следователи подозревали их в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов и пытались получить доступ к банковским счетам этих фирм.

Но фирмы были оформлены так, что добраться до настоящих владельцев было невозможно, утверждают журналисты-расследователи "Следствие. Инфо". Например, паспортные данные рядовых граждан за очень небольшое вознаграждение использовать для регистрации фиктивных фирм.

У самого Порошенко на упреки в причастности к подобным сделкам ответили, что он лично не владеет никакими оффшорными компаниями.

Полный комментарий Сергея Лещенко: смотрите видео 24 канала