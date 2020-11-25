Через 3 – 4 года Украина сможет выплатить компенсации за все дома, разрушенные за военные действия на Донбассе. Сейчас таких домов насчитали около 700, однако, вероятно, что количество значительно увеличится.

Сейчас говорится о 698 разрушенных домах

По предварительным подсчетам, которые передали Минфину, речь идет о 698 объектах. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Инна Голованчук в интервью Интерфакс-Украина.

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По нашей информации, около 700 домов полностью разрушены. Эту информацию мы получаем от Луганской и Донецкой облгосадминистраций, которые фиксировали эти данные еще с 2014 года,

– рассказала Голованчук.

До части зданий невозможно добраться

В министерстве отметили, что эта цифра – не окончательная, ведь часть помещений была восстановлена за свой счет местных жителей и международных организаций. Еще до части зданий невозможно добраться, ведь они непосредственно на линии разграничения.

Проблемы еще и с теми объектами недвижимости, которые не были зарегистрированы, как жилые здания.

Важно! Голованчук отметила, что по этой программе на 2021 год выделено 114 миллионов гривен.

Если мы будем двигаться такими темпами, то за 3 – 4 года мы сможем провести всю компенсацию,

– подчеркнула заместитель министра.

Первые заявители вскоре получат компенсации

Отметим, что первые 8 заявителей на Луганщине и 9 – На Донетчине получат компенсацию за разрушенное во время агрессии России жилье. Соответствующее решение приняли профильные комиссии.

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