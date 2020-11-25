Украина может выплатить все компенсации за разрушенное жилье на Донбассе: когда и сколько
Через 3 – 4 года Украина сможет выплатить компенсации за все дома, разрушенные за военные действия на Донбассе. Сейчас таких домов насчитали около 700, однако, вероятно, что количество значительно увеличится.
Сейчас говорится о 698 разрушенных домах
По предварительным подсчетам, которые передали Минфину, речь идет о 698 объектах. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Инна Голованчук в интервью Интерфакс-Украина.
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По нашей информации, около 700 домов полностью разрушены. Эту информацию мы получаем от Луганской и Донецкой облгосадминистраций, которые фиксировали эти данные еще с 2014 года,
– рассказала Голованчук.
До части зданий невозможно добраться
В министерстве отметили, что эта цифра – не окончательная, ведь часть помещений была восстановлена за свой счет местных жителей и международных организаций. Еще до части зданий невозможно добраться, ведь они непосредственно на линии разграничения.
Проблемы еще и с теми объектами недвижимости, которые не были зарегистрированы, как жилые здания.
Если мы будем двигаться такими темпами, то за 3 – 4 года мы сможем провести всю компенсацию,
– подчеркнула заместитель министра.
Первые заявители вскоре получат компенсации
Отметим, что первые 8 заявителей на Луганщине и 9 – На Донетчине получат компенсацию за разрушенное во время агрессии России жилье. Соответствующее решение приняли профильные комиссии.
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