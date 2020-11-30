Музыка и статистика не такие уж далекие сферы, как кажется на первый взгляд. Переформатировать статистику пандемии в музыку взялись участники проекта "Медиапространство пандемии".

Pandemic Media Space

Украинские создатели электроакустической музыки и медиаарта Алла Загайкевич, Георгий Потопальский и Антон Стук задумали проект, который позволит всем желающим "послушать мир". Начинание объединило специалистов из Украины и Польши: 14 композиторов и медиаартистов создадут музыкальные композиции на основе данных о глобальных изменениях нашего времени (метеорологических, геолокационных, медицинских и т. д.). Авторы не ограничивают себя в выборе данных, они могут свободно выбирать форму и содержание своих произведений, главное – передать языком музыки собственное ощущение Земли. Основное условие – произведение должно быть написано с применением алгоритмической композиционной техники, то есть с помощью определенных алгоритмов (математических формул, графиков, таблиц и прочего). Речь идет о переводе информации из различных сфер в специфическую музыкальную информацию. Затем пригласят исполнителей, которые все это сыграют, программистов, инженеров, и даже предоставят дрон, если он кому-то понадобится.

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Pandemic Media Space – совместный проект Ассоциации электроакустической музыки Украины и Польского общества электроакустической музыки при поддержке программы Европейского Союза House of Europe.

Выбор партнера не случаен. Польские музыканты во главе с Мареком Холоневским – пионеры медиаарта в Европе. Именно с поляками украинцы провели едва ли не больше всего совместных выступлений, начиная с 1998 года. В частности, в Киев приезжали Михал Павелик, Лидия Зелинска, Дариуш Мазуровский и другие музыканты. Стоит упомянуть и о стипендиальной программе польского правительства Gaude Polonia, через которую прошли многие украинцы. В частности, куратором проектов электроакустической музыки Остапа Мануляка, Алисы Кобзарь, Антона Стука и Юрия Булки, участвующих в Pandemic Media Space, был уже упомянутый Марек Холоневский.

Цель проекта – не только создание музыкальных композиций, осуществление новых подходов композиции в современных условиях, но и разработка алгоритмов интерпретации глобальных данных, которые смогут использовать другие композиторы для написания алгоритмической музыки, ведь тут важна технология. Все это – и музыкальные произведения, и алгоритмы интерпретации данных – будет загружено на технологическую веб-платформу Pandemic Media Space и представлено нам в ходе реализации проекта до апреля 2021 года.

Собственно, идея возникла во время карантина. Вначале я сомневалась, будет ли это интересно. Но уверенности прибавил Марек Холоневский: интересно, отправляй заявку, сказал, – рассказывает Алла Загайкевич. – Мне показалось, что очень важно представить современную Украину в рамках международного проекта не через фольклор, не через какую-то тему из украинской истории, а именно вот таким проектом современной электроакустической музыки.

Алла Загайкевич – композитор, куратор международных проектов и, как называют ее музыкальные критики, посол электроакустической музыки в Украине. В музыке она ценит способность воспроизводить хаос и абсурдность бытия. Алла уверена, что это честнее – напоминать миру, каким он есть на самом деле. Для выражения своих идей она использует как обычные инструментальные и вокальные средства, так и специфические электроакустические, включая электронные шумы. В основном создает музыку с помощью современных компьютерных технологий, путем специфического синтеза звука. В Украине центром изучения этого направления стала студия электроакустической музыки в Национальной музыкальной академии имени Чайковского, которую Алла Загайкевич основала более 20 лет назад.

Музыка и математика



Алла Загайкевич и Георгий Потопальский во время работы над проектом

Я считаю, что алгоритмичность, в принципе, лежит в основе любого композиторского мышления, и тут нет никакого противоречия, – продолжает Алла.

Идея о математической основе музыки возникла еще во времена Древней Греции. Правда, истинный смысл всей этой вычислительной работы, которая велась не одним поколением музыкантов, выполнялась вручную и отнимала уйму времени, стал ясен лишь тогда, когда появился компьютер.

"У нас уже есть определенный опыт в области алгоритмической музыки, – продолжает Алла. – Например, эту технику уже давно использует Елена Ильницкая, которая создавала фантастические вещи еще когда была студенткой. А еще Данил Перцов: у него есть композиция, связанная с астрономическими данными – радиоактивными излучениями звезд, солнца. Мой опыт алгоритмической композиции – это "Гравитации" для двух виолончелей и "Воздушная механика", где я воплотила свои вымышленные идеи о гравитационных потоках в атмосфере. Но первым был Леонид Грабовский".

Леонид Грабовский – шестидесятник, когда-то был участником неформальной группы "Киевский авангард". Среди советских композиторов, получивших международное признание в период хрущевской оттепели, приобрел репутацию сторонника формального эксперимента. Он – первый композитор из Украины, чья музыка прозвучала на легендарном польском фестивале новой музыки "Варшавская осень" еще в 1970 году. Тогда же Грабовский впервые начал применять алгоритмическую технику композиции ("Узоры" для трех инструментов 1969 года, Concerto misterioso для девяти инструментов 1977 года, "Элизе на память" для фортепиано 1988 года), а позже создал собственный каталог комбинаторных синтаксических музыкальных элементов для использования в композиции. Его считают своим учителем следующие поколения украинских музыкантов, работающих в этой технике.

Леонид Грабовский – "Памяти Катерины Билокур" Concerto misterioso

Под алгоритмической композицией сегодня мы понимаем очень разные виды музыки. Так, Леонид Грабовский использовал алгоритмы на этапе разработки материала: в произведении Concerto misterioso, например, комбинировал звуковысотность народных песен с собственной ритмикой из числа микроритмических структур. На слух математически просчитанная музыка ничем особо не отличается от любой другой. Однако композиторы применяют алгоритмическую технику и на композиционном этапе. Тогда мы имеем дело уже с новым видом музыкального творчества, компьютерно генерированной музыкой, особенно – в электроакустической композиции и медиаарте.

Пандемия

В условиях карантина мы все оказались в закрытом пространстве. Для музыкантов это еще и утрата тактильного сценического опыта, эмоций, полученных от непосредственного контакта с художественной средой и аудиторией. Нет аплодисментов, нет совместных выступлений перед слушателями, вся общественная жизнь перешла в Zoom, Meet и другие программы для онлайн-встреч. Опыт личного присутствия вытесняет цифровая данность монитора и клавиатуры. Ожидая окончания локдауна, мы с надеждой просматриваем сводки Минздрава, надеясь, что кривая новых заболеваний и смертей наконец поползет вниз.

Мы сейчас буквально вброшены в статистические данные, весь окружающий мир превращается в данные, пандемия актуализируется фактически через статистику, – говорит композитор Данил Перцов. – Это уже сейчас, спустя почти год после начала пандемии, мы знаем, что болеют наши знакомые, и у нас есть более конкретная картина происходящего. А раньше мы просто сидели по домам и следили, как ползет этот график, и именно тогда возникла идея музыки на основе данных. Поэтому идея абсолютно верная, продиктованная ситуацией.

Даниил Перцов – киевский композитор поколения 90-х. В начале 2000-х он был известен как сквоттер (жил на Малой Житомирской в центре Киева в полуразрушенном доме некогда знаменитого объединения художников "Парижская коммуна"). Сочетает композиторскую деятельность с исполнительской, сотрудничает с ансамблями старинной музыки, среди которых "Хорея козацька". Играет на множестве музыкальных инструментов (пандоре, корнете, флейте, тромбоне, джаламае, шалмее, лизарде, поморте, цинке). Участник проекта "Медиапространство пандемии".

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Данные для интерпретации

С какими же данными работают композиторы, участники проекта "Медиапространство пандемии"?

На сегодняшний день это графики колебаний температуры, направлений воздуха, влажности и атмосферного давления, шкала загрязнений окружающей среды, показатели военных конфликтов в мире, рост фейковой информации, теории заговора, метеорологические данные оффшорных стран, показатели распространения COVID-19. Кто-то из композиторов не хочет даже смотреть в сторону данных заболеваемости (как, например, Елена Ильницкая: "Это не может быть частью моего произведения"). Кто-то видит в постоянно растущей кривой аналогии со звуковым явлением "тонов Шепарда" (медиаартист Артур Лис). Но все композиторы остро ощущают связь цифровых рядов и графиков с реальностью, лежащей "по эту сторону экрана"…

В самой идее создать музыку из данных есть определенный вызов и одновременно пафос манифеста, мол, мы можем сделать музыку из чего угодно. Вместе с тем этот необычный экспериментальный проект демонстрирует, насколько разнообразным в условиях карантина может быть ощущение мира и насколько разнообразными могут быть формы и средства воплощения.

Автор: Олеся Найдюк