Среди общественных и государственных институтов наибольшим доверием украинских граждан пользуются Вооруженные Силы Украины и Церковь, а также Госпогранслужба и ГСЧС. Что касается политиков, то большинству из них украинцы выражают недоверие.

Больше всего украинцы не доверяют чиновникам и российским СМИ. Такие результаты опроса обнародовал Центр Разумкова.

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Каким институтам чаще всего доверяют украинцы:

Вооруженные Силы Украины – 66% опрошенных;

Церковь – 62%;

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – 60%;

волонтерские организации – 60%;

Государственная пограничная служба – 55%;

Главы города (поселки, села) – 54%;

Национальная гвардия Украины – 52%,

добровольческие батальоны – 52%;

советы города (поселки, села) – 50%.

Кому не доверяют украинцы:

чиновники – 79% опрошенных;

СМИ России – 79%;

Верховной Раде Украины – 76%;

суды – 75%;

правительство – 75%;

политические партии – 73%;

коммерческие банки – 73%;

НАБУ – 72,5%;

НАПК – 71%;

Специализированная антикоррупционная прокуратура – 70%;

Высший антикоррупционный суд – 70%;

Прокуратура – 70%;

КСУ – 65%;

НБУ – 64%;

местные суды – 63%;

Верховный Суд – 63%;

Президент Украины – 60%;

профсоюзы – 54%;

Нацполиция – 53%;

СБУ – 51%.

Уровень доверия к политикам:

Владимир Зеленский – 33% доверяют и 62% – не доверяют.

Дмитрий Разумков – соответственно 30% и 57%.

Юрий Бойко – 22% и 69%.

Петр Порошенко – соответственно 22% и 73%.

Святослав Вакарчук – соответственно 18% и 70%.

Леонид Кравчук – соответственно 17% и 72%.

Юлия Тимошенко – соответственно 17% и 77%.

Виктор Медведчук – соответственно 15,5% и 76%.

Денис Шмыгаль – соответственно 12% и 69%.

Арсен Аваков – соответственно 12% и 76%.

Михеил Саакашвили – соответственно 10% и 80%.

Андрей Ермак – соответственно 8% и 59%.

Ирина Венедиктова – соответственно 6% и 62%.