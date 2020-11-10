Украинцы доверяют не политикам, а армии и церкви: результаты опроса за октябрь – ноябрь
Среди общественных и государственных институтов наибольшим доверием украинских граждан пользуются Вооруженные Силы Украины и Церковь, а также Госпогранслужба и ГСЧС. Что касается политиков, то большинству из них украинцы выражают недоверие.
Больше всего украинцы не доверяют чиновникам и российским СМИ. Такие результаты опроса обнародовал Центр Разумкова.
Актуально Президентский рейтинг: какая поддержка у Зеленского и кто вышел на второе место
Каким институтам чаще всего доверяют украинцы:
- Вооруженные Силы Украины – 66% опрошенных;
- Церковь – 62%;
- Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – 60%;
- волонтерские организации – 60%;
- Государственная пограничная служба – 55%;
- Главы города (поселки, села) – 54%;
- Национальная гвардия Украины – 52%,
- добровольческие батальоны – 52%;
- советы города (поселки, села) – 50%.
Кому не доверяют украинцы:
- чиновники – 79% опрошенных;
- СМИ России – 79%;
- Верховной Раде Украины – 76%;
- суды – 75%;
- правительство – 75%;
- политические партии – 73%;
- коммерческие банки – 73%;
- НАБУ – 72,5%;
- НАПК – 71%;
- Специализированная антикоррупционная прокуратура – 70%;
- Высший антикоррупционный суд – 70%;
- Прокуратура – 70%;
- КСУ – 65%;
- НБУ – 64%;
- местные суды – 63%;
- Верховный Суд – 63%;
- Президент Украины – 60%;
- профсоюзы – 54%;
- Нацполиция – 53%;
- СБУ – 51%.
Уровень доверия к политикам:
- Владимир Зеленский – 33% доверяют и 62% – не доверяют.
- Дмитрий Разумков – соответственно 30% и 57%.
- Юрий Бойко – 22% и 69%.
- Петр Порошенко – соответственно 22% и 73%.
- Святослав Вакарчук – соответственно 18% и 70%.
- Леонид Кравчук – соответственно 17% и 72%.
- Юлия Тимошенко – соответственно 17% и 77%.
- Виктор Медведчук – соответственно 15,5% и 76%.
- Денис Шмыгаль – соответственно 12% и 69%.
- Арсен Аваков – соответственно 12% и 76%.
- Михеил Саакашвили – соответственно 10% и 80%.
- Андрей Ермак – соответственно 8% и 59%.
- Ирина Венедиктова – соответственно 6% и 62%.
Что известно об опросе?Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Поделиться новостью