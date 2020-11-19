Больше всего украинцы доверяют Владимиру Зеленскому. А вот пятому президенту Петру Порошенко и лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко свое недоверие выразило наибольшее количество опрошенных.

О том, кому украинцы доверяют и не доверяют, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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Уровень доверия и недоверия к украинским политикам

Владимиру Зеленскому доверяют 46% опрошенных, 51% – не доверяют;

доверяют 46% опрошенных, 51% – не доверяют; Дмитрию Разумкова выразили доверие 32% респондентов, 36% – не доверяют ему, еще 26% не знают политика;

выразили доверие 32% респондентов, 36% – не доверяют ему, еще 26% не знают политика; Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют – 72%;

доверяют 25%, не доверяют – 72%; Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют – 52%;

доверяют 24%, не доверяют – 52%; Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют – 74%;

доверяют 23%, не доверяют – 74%; Арсену Авакову доверяют 22%, не доверяют – 67%;

доверяют 22%, не доверяют – 67%; Денису Шмыгалю доверяют 18%, не доверяют – 54%, почти четверть не слышали о таком;

доверяют 18%, не доверяют – 54%, почти четверть не слышали о таком; Максиму Степанову доверяют 19%, не доверяют – 36%, еще 41% не знают такого;

доверяют 19%, не доверяют – 36%, еще 41% не знают такого; Андрею Ермаку доверяют 12%, не доверяют – 43%, еще 40% не знают такого;

доверяют 12%, не доверяют – 43%, еще 40% не знают такого; Ирине Венедиктовой доверяют 9%, не доверяют – 38%, половина не слышала о ней.

Обратите внимание! По данным опроса Центра Разумкова, в начале ноября 2020 года большинство респондентов выражали недоверие ко всем политикам. Зеленскому доверяли 33% украинцев, не доверяли – 62%, а Разумкову – соответственно 30% и 57%.