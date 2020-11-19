Кому украинцы доверяют больше всего среди политиков: опрос
Больше всего украинцы доверяют Владимиру Зеленскому. А вот пятому президенту Петру Порошенко и лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко свое недоверие выразило наибольшее количество опрошенных.
О том, кому украинцы доверяют и не доверяют, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
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Уровень доверия и недоверия к украинским политикам
- Владимиру Зеленскому доверяют 46% опрошенных, 51% – не доверяют;
- Дмитрию Разумкова выразили доверие 32% респондентов, 36% – не доверяют ему, еще 26% не знают политика;
- Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют – 72%;
- Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют – 52%;
- Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют – 74%;
- Арсену Авакову доверяют 22%, не доверяют – 67%;
- Денису Шмыгалю доверяют 18%, не доверяют – 54%, почти четверть не слышали о таком;
- Максиму Степанову доверяют 19%, не доверяют – 36%, еще 41% не знают такого;
- Андрею Ермаку доверяют 12%, не доверяют – 43%, еще 40% не знают такого;
- Ирине Венедиктовой доверяют 9%, не доверяют – 38%, половина не слышала о ней.
Что известно об опросе?Его в течение 15 – 17 ноября провел "Рейтинг". По телефону опросили 3 000 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,8%.
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