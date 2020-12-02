Украинцы и дальше продолжают доверять больше всех политиков действующему президенту Владимиру Зеленскому. Правда, большое количество населения ему также не доверяет. На втором месте разместился городской глава Киева Виталий Кличко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который 28 – 30 ноября провела социологическая группа "Рейтинг". Согласно ему Зеленскому доверяют 44% опрошенных, в то же время 53% – не доверяют. Советуем ознакомиться Впереди тяжелая зима: дождется ли Украина и Зеленский 2024 года? Насколько украинцы доверяют Зеленскому Полностью доверяют – 18%

Скорее доверяют – 26%

Скорее не доверяют – 22%

Совсем не доверяют – 31%

Трудно ответить – 3% Рейтинг доверия украинцев к другим политикам Виталий Кличко (мэр Киева) – 33% Владимир Гройсман (премьер в 2016 – 2019 годах) – 31% Дмитрий Разумков (глава ВР) – 27% Юлия Тимошенко (лидер партии "Батькивщина") – 26% Юрий Бойко (нардеп от ОПЗЖ) – 24% Петр Порошенко (пятый президент) – 23% Арсен Аваков (глава МВД) – 22%. Арсений Яценюк (премьер в 2014 – 2016 года) – 15% Денис Шмыгаль (действующий премьер-министр) – 15% Андрей Ермак (руководитель Офиса Президента) – 9% Обратите внимание "Слуга народа" и ОПЗЖ лидируют: свежий рейтинг партий

Детальный рейтинг доверия украинцев к политикам / Инфографика соцгруппы "Рейтинг" Что известно о вышесказанном социологическом исследовании Опрашивали население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных Крыма и Донбасса.

В целом участие приняли 2 500 человек.

Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Выборка – репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью – 0,95, но не более чем 2,0%.