Ветераны, Зеленский или врачи: кому украинцы доверяют больше всего – опрос
Социологи определили, кому больше всего доверяют украинцы. Как стало известно, высокий уровень доверия к ветеранам АТО на Донбассе. Кто занимает более низкие ступеньки – читайте дальше.
Ветеранам АТО доверяет 68,3% граждан. Данные опроса обнародовал центр "Социальный мониторинг", сообщает Интерфакс-Украина.
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Доверие к другим:
- волонтерам доверяет 66,9% украинцев;
- Вооруженным силам Украины – 65,9%;
- врачам – 62,7%.
Положительный баланс доверия и недоверия к:
- ветеранам АТО – 43,9%;
- волонтерам – 41,7%;
- ЗСУ – 37, 5%;
- врачам – 33%.
Также добавили, что у общественных организаций отрицательный баланс в -7,2%, а у религиозных – -12,7%.
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Доверяют ли власти
► Согласно опросу, наименьший отрицательный баланс именно у Президента Украины Владимира Зеленского – -16,3%. Ему доверяют 38,9% опрошенных, а не доверяют 55,2%.
Отрицательный баланс у других органов власти
- СБУ -24,8%;
- Министерство здравоохранения -24,8%;
- Национальная полиция -36%;
- Национальный банк -49,8%;
- Кабинет министров -52,4%;
- Верховная Рада -59,7%.
Местные власти
Известно, что городскому или сельскому главе в целом доверяют 50,6% респондентов, а не доверяют – 38,8%. Положительный баланс есть и у городских, поселковых, сельских советов – 1,3%.
Доверие к СМИ
Опрос показал, что больше всего украинцы доверяют интернет-изданиям. В то же время отрицательный баланс доверия/недоверия у:
- телевидения -27%;
- радио -35,4%;
- газеты -36,9.
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