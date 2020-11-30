Социологи определили, кому больше всего доверяют украинцы. Как стало известно, высокий уровень доверия к ветеранам АТО на Донбассе. Кто занимает более низкие ступеньки – читайте дальше.

Ветеранам АТО доверяет 68,3% граждан. Данные опроса обнародовал центр "Социальный мониторинг", сообщает Интерфакс-Украина.

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Доверие к другим:

волонтерам доверяет 66,9% украинцев;

Вооруженным силам Украины – 65,9%;

врачам – 62,7%.

Положительный баланс доверия и недоверия к:

ветеранам АТО – 43,9%;

волонтерам – 41,7%;

ЗСУ – 37, 5%;

врачам – 33%.

Также добавили, что у общественных организаций отрицательный баланс в -7,2%, а у религиозных – -12,7%.

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Доверяют ли власти

► Согласно опросу, наименьший отрицательный баланс именно у Президента Украины Владимира Зеленского – -16,3%. Ему доверяют 38,9% опрошенных, а не доверяют 55,2%.

Отрицательный баланс у других органов власти

СБУ -24,8%;

Министерство здравоохранения -24,8%;

Национальная полиция -36%;

Национальный банк -49,8%;

Кабинет министров -52,4%;

Верховная Рада -59,7%.

Местные власти

Известно, что городскому или сельскому главе в целом доверяют 50,6% респондентов, а не доверяют – 38,8%. Положительный баланс есть и у городских, поселковых, сельских советов – 1,3%.

Доверие к СМИ

Опрос показал, что больше всего украинцы доверяют интернет-изданиям. В то же время отрицательный баланс доверия/недоверия у:

телевидения -27%;

радио -35,4%;

газеты -36,9.

Справка. Опрос проводили с 18 по 26 ноября 2020 года. В нем приняли участие 3020 респондентов, которых опрашивали методом личного интервью по месту жительства. Погрешность – 1,1 – 1,9%.