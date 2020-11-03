Кому выгодны внеочередные выборы парламента: Рудик назвала партии
Владимир Зеленский заявил о возможном роспуске Верховной Рады из-за событий с Конституционным Судом. Однако внеочередные парламентские выборы могут принести пользу 2 политическим партиям.
Внеочередные выборы могут быть выгодными для "Европейской Солидарности" и ОПЗЖ. Об этом заявила глава партии "Голос" Кира Рудик в эфире 24 канала.
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По ее словам, представители этих фракций смогут получить более высокий рейтинг в парламенте, чем у них есть сейчас.
В то же время Рудик отметила, что президент и его фракция "Слуга народа" вероятно не наберут такое большое количество голосов, как на предыдущих выборах в 2019 году.
Именно поэтому Зеленский не заинтересован в проведении внеочередных парламентских выборов,
– подчеркнула депутат.
По ее мнению, действующий президент не сможет получить достаточно поддержки для создания монобольшинства.
Что этому предшествовало
- Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил антикоррупционную реформу. В частности, речь идет об отмене полномочий НАПК и отмене уголовной ответственности за ложное декларирование и незаконное обогащение.
- В ответ на это президент внес в Раду законопроект, который предлагает прекратить полномочия судей КСУ.
- В то же время глава парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект, который предлагает восстановить права НАПК.
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