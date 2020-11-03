Владимир Зеленский заявил о возможном роспуске Верховной Рады из-за событий с Конституционным Судом. Однако внеочередные парламентские выборы могут принести пользу 2 политическим партиям.

Внеочередные выборы могут быть выгодными для "Европейской Солидарности" и ОПЗЖ. Об этом заявила глава партии "Голос" Кира Рудик в эфире 24 канала.

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По ее словам, представители этих фракций смогут получить более высокий рейтинг в парламенте, чем у них есть сейчас.

Справка. Владимир Зеленский заявил о возможном роспуске парламента, если в Украине будет политический коллапс из-за скандальных решений Конституционного суда. Подробнее об этом – читайте здесь.

В то же время Рудик отметила, что президент и его фракция "Слуга народа" вероятно не наберут такое большое количество голосов, как на предыдущих выборах в 2019 году.

Именно поэтому Зеленский не заинтересован в проведении внеочередных парламентских выборов,

– подчеркнула депутат.

По ее мнению, действующий президент не сможет получить достаточно поддержки для создания монобольшинства.

Обратите внимание! Депутаты от "Слуги народа" и "Голоса" совместно зарегистрировали законопроект, который предлагает повышение кворума Конституционного Суда до 17. Таким образом КСУ сможет принимать решения лишь при участии почти всех судей. Подробнее об этом – читайте здесь.

Что этому предшествовало

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил антикоррупционную реформу. В частности, речь идет об отмене полномочий НАПК и отмене уголовной ответственности за ложное декларирование и незаконное обогащение.

В ответ на это президент внес в Раду законопроект, который предлагает прекратить полномочия судей КСУ.

В то же время глава парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект, который предлагает восстановить права НАПК.

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КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала