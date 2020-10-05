В Украине растет количество больных коронавирусом людей. Более того – растет и количество тех, кто нуждается в госпитализации из-за осложнений, спровоцированных COVID-19. Наиболее неблагоприятной является сейчас ситуация в Харькове. Город ежедневно устанавливает рекорды по суточному приросту больных. Впрочем, на днях, несмотря на это, там провели многотысячный концерт по случаю Дня учителя.

Такие действия местных властей вызвали большое возмущение со стороны министра здравоохранения Максима Степанова. Он эмоционально обратился к чиновникам во время традиционного брифинга Минздрава, передает 24 канал.

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"Вы видите, что даже в воскресенье, когда традиционно у нас снижалось количество больных, потому что люди, как у нас принято, ждали понедельника, чтобы пойти к врачу. Даже несмотря на это, у нас высокий показатель заболевания – 3 774 новых случая", – отметил он.

По мнению Степанова, такая ситуация вызвана тем, что и люди, и местные власти пренебрегают рекомендациями, разработанными Минздравом, чтобы замедлить темпы распространения коронавируса. В качестве примера он привел ситуацию с концертом в Харькове 3 октября. Действо местные власти организовали по случаю Дня учителя. Звездой концерта была певица Оля Полякова, поэтому тысячи харьковчан с маленькими детьми пришли на ее выступление. Люди не соблюдали необходимую дистанцию, единицы были в масках.

Харьков, который ежедневно у нас устанавливает рекорды (по количеству больных – 24 канал)... Ну, очень же важно провести властям эти концерты! Конечно, у нас же выборы! Это – главное, не здоровья и жизни граждан, а выборы,

– пошутил Степанов.

Министр добавил, что не понимает логики властией. Он спросил у чиновников, чего они этим хотели добиться: "Собрать тысячи людей, чтобы потом посмотреть, какое количество заболеет через неделю, или через 10 дней? Такая логика?".

Он также добавил, что в Украине значительно возросло количество госпитализированных пациентов с коронавирусом.

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Сейчас их 16 745 человек и это почти в 5 раз больше цифра, чем та которую Минздрав фиксировал в июле.

Такие ваши легкомысленные действия и такое отношение к гражданам, вашим избирателям, приведет к тому, что банально закончатся кровати и банально закончатся медицинские работники. Хотя бы какое-то уважение к врачам должно быть, хотя бы маленькое!

– эмоционально добавил Степанов.

Что известно о скандальном концерте в Харькове:

Он состоялся в городе 3 октября по случаю Дня учителя. Вход на концерт был бесплатный и состоялся при поддержке мэра Харькова Геннадия Кернеса на стадионе Детской юношеской спортивной школы №5.

Туда пришли тысячи людей, было много детей. Почти никто не соблюдал необходимую дистанцию ​​и был без маски.

Оля Полякова, которая была главной звездой праздника, призвала соблюдать карантинные ограничения со сцены, но люди на это должным образом не реагировали. Мероприятие длилось 1,5 часа.