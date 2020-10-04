Около 2 тысяч человек повеселились в Харькове 3 октября на концерте украинской певицы Ольги Поляковой. Массовое мероприятие команда Геннадия Кернеса организовала якобы ко Дню учителя. Полиция уже открыла уголовное производство из-за нарушения карантина.

Правоохранители заявили, что о предстоящем концерте узнали еще 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Что говорит полиция

Тогда правоохранители зарегистрировали информацию в едином учете заявлений и сообщений. Они также направили письмо в райадминистрацию. В обращении полицейские попросили предоставить им информацию об организаторе мероприятия, а также примерное количество участников.

Концерт на стадионе детско-юношеской спортшколы №5 посетили 40 правоохранителей. Они напоминали людям о карантинных мерах, а также фиксировали противоправные действия организаторов концерта.

Во время концерта люди были без масок и не соблюдали дистанцию / Фото пресс-службы горсовета Харькова

Полиция уже открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Если вина организаторов будет доказана, им грозит от 17 до 51 тысячи гривен штрафа или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Что известно про концерт Поляковой в Харькове

30 сентября на Харьковщине зафиксировали рекордное количество зараженных – 546 человек за сутки.

Концерт состоялся 3 октября.

Перед выступлением Полякова призвала поклонников одеть защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, однако немало зрителей проигнорировали ее слова.

На сайте горсовета Харькова указано, что именно команда действующего мэра Геннадия Кернеса организовала мероприятие для учителей.

Заместитель Кернеса Игорь Терехов даже озвучил поздравления для педагогов от имени мэра.

Глава украинского Минздрава Максим Степанов ранее заявлял, что "массовые мероприятия являются одним из основных факторов распространения коронавирусной болезни".

Заметим, с 5 октября Харьков находится в оранжевой зоне карантина. При таких условиях для массовых мероприятий действуют специальные ограничения: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.