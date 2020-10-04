Полиция открыла дело из-за концерта Поляковой, который организовала команда Кернеса
Около 2 тысяч человек повеселились в Харькове 3 октября на концерте украинской певицы Ольги Поляковой. Массовое мероприятие команда Геннадия Кернеса организовала якобы ко Дню учителя. Полиция уже открыла уголовное производство из-за нарушения карантина.
Правоохранители заявили, что о предстоящем концерте узнали еще 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Что говорит полиция
Тогда правоохранители зарегистрировали информацию в едином учете заявлений и сообщений. Они также направили письмо в райадминистрацию. В обращении полицейские попросили предоставить им информацию об организаторе мероприятия, а также примерное количество участников.
Концерт на стадионе детско-юношеской спортшколы №5 посетили 40 правоохранителей. Они напоминали людям о карантинных мерах, а также фиксировали противоправные действия организаторов концерта.
Во время концерта люди были без масок и не соблюдали дистанцию / Фото пресс-службы горсовета Харькова
Полиция уже открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Если вина организаторов будет доказана, им грозит от 17 до 51 тысячи гривен штрафа или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Что известно про концерт Поляковой в Харькове
- 30 сентября на Харьковщине зафиксировали рекордное количество зараженных – 546 человек за сутки.
- Концерт состоялся 3 октября.
- Перед выступлением Полякова призвала поклонников одеть защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, однако немало зрителей проигнорировали ее слова.
- На сайте горсовета Харькова указано, что именно команда действующего мэра Геннадия Кернеса организовала мероприятие для учителей.
- Заместитель Кернеса Игорь Терехов даже озвучил поздравления для педагогов от имени мэра.
- Глава украинского Минздрава Максим Степанов ранее заявлял, что "массовые мероприятия являются одним из основных факторов распространения коронавирусной болезни".