Первая сессии Львовского горсовета состоялась на 1,5 недели раньше запланированного срока. Поэтому неудивительно, что на ней присутствовали только 34 депутата из 64, которые избрали президиум. Этим решением Львовский горсовет фактически отстранил от исполнения обязанностей действующего мэра Андрея Садового.

Все подробности конфликта между Андреем Садовым и Львовским горсоветои – рассказывает 24 канал.

Важно Неслыханная вещь, которая хочет узурпировать власть – Садовый о скандальное решение ТИК

С чего все началось

22 ноября во Львове состоялся второй тур местных выборов. Согласно предварительным результатам голосования, уверенную победу одержал действующий глава Львова Андрей Садовый. Новоизбранные депутаты и мэр должны принести присягу в течение 14 дней с момента утверждения результатов выборов.

Первая сессия должна была состояться 3 декабря. Именно на ней депутаты и мэр принесли бы присягу. Если бы не одно "но". В ночь после второго тура новоизбранные депутаты от "ЕС" обратились в избирательную комиссию, чтобы перенести первое заседание на 24 ноября. ТИК поддержала это решение.

Что об этом говорит Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый назвал проведение первого заседания Львовского городского совета " попыткой вытереть ноги об волю львовян " и "узурпацией власти".

" и "узурпацией власти". Он отметил, что ТИК приняла решение о переносе сессии Львовского горсовета "ночью, без лишних глаз , без журналистов", и это решение "никак не касается вчерашних выборов".

, без журналистов", и это решение "никак не касается вчерашних выборов". Садовый объяснил, что Львовский городской совет "в таком полулегитимном состоянии" может действовать несколько недель. Как сказал Садовый, за это время городской совет может принимать любые другие решения – бюджет, имущественные вопросы и тому подобное. Но за эти решения впоследствии ответственность придется нести новому городскому главе.

Андрей Садовый заявил, что означает решение ТИК:

С приведением к присяге нового совета полномочия предыдущего городского главы аннулируются.

Совет в таком полулегитимным состоянии может действовать несколько недель, выбирать руководящие органы и принимать любые другие решения.

Впоследствии за эти решения ответственность придется нести новому городскому главе.

Важно Скандальная первая сессия городского совета во Львове: что произошло – видео

Что об этом говорят в "Европейской Солидарности"

Глава фракции "Европейская Солидарность" во Львовском горсовете Петр Адамык ответил на своей фейсбук-странице на заявление Садового о незаконности переноса сессии мэрии. Глава фракции "ЕС" отметил, что местная ТИК приняла решение о проведении сессии Львовского горсовета 24 ноября, согласно украинскому законодательству.

По его словам, депутаты требуют провести первую сессию в соответствии с законом. Он также добавил, что "Европейская Солидарность" открыта для сотрудничества со всеми украинскими политсилами ради благосостояния города и попросил Садового "не будоражить общество".

Как прошло первое заседание горсовета

Почти половина депутатов отказались принимать присягу

В заседании Львовского горсовета 24 ноября приняли участие депутаты лишь 3 партий из 5, которые в него прошли: "Европейской Солидарности", "Свободы" и "Варты". То есть только 34 депутата из 64. Депутаты от "Самопомочи" и "Голоса" не пришли на заседание, в этих партиях считают решение о созыве сессии недемократическим.

Также на первое заседание сессии не пришел никто из представителей духовенства. Обычно на присяге депутатов и городского главы всегда присутствуют священники.

Обратите внимание! Первая сессия Львовского горсовета состоялась в недавно отремонтированном помещении. В зале пока нет кресел и электронной системы голосования, поэтому депутаты работали стоя.

Избрание нового президиума

Поскольку результатов выборов городского главы Львова еще официально не объявили, председательствовал на сессии руководитель городской ТИК Игорь Слипецкий. Депутаты от фракций "Свобода", "Европейская Солидарность" и "Варта" приняли присягу и избрали временный президиум.

Во временный президиум вошли 5 депутатов от каждой из фракций, которые прошли во Львовский горсовет:

Роман Федишин – "Самопомич";

Юрий Проц – "Голос";

Петр Адамык – "Европейская Солидарность";

Юрий Мартынюк – "Варта";

Любомир Мельничук – "Свобода".

Как прошло скандальное заседание Львовского горсовета: смотрите видео

Заметим, что "Самопомич" уже опубликовала заявление Федишина о его избрании в президиум Львовского горсовета.

Не участвовал в этом заседании, и тем более не давал согласия на избрание в этот "президиум". Считаю нелегитимными все решения, которые были сегодня приняты,

– говорится в заявлении политика.

Андрей Садовый заявил, что будет обжаловать это решение ТИК. Между тем его заместитель Андрей Москаленко уже подал заявление в полицию "о совершении уголовного преступления членами городской ТИК".