Спикера парламента Армении Мирзояна вытащили из машины и избили: видео
В столице Армении Ереване избили спикера парламента Арарата Мирзояна. Как стало известно, протестующие вытащили спикера из машины и начали избивать.
Окна машины выбили, Мирзояна вытащили из машины под агрессивные крики. Кадры зафиксировали на видео и опубликовали на телеграмм каналах Mash и "Легитимный".
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На видео видно, как Мирзояна спрятали в машину, однако протестующие были агрессивно настроены. Они расшатывали машину, таким образом хотели запугать спикера. Им пытались помешать охранники.
Через некоторое время протестующим таки удалось открыть дверь машины и вытащить Мирзояна.
Столкновения в Армении: коротко
- В Армении протестующие взяли штурмом здание правительства. Люди начали уничтожать там все, им удалось ворваться внутрь.
- Часть людей даже смогли зайти в правительственную резиденцию премьера Пашиняна. Глава правительства уверен, что за действиями митингующих стоят провокаторы.
- Перед зданием правительства осталась часть людей. Они продолжили беспорядки на центральных улицах столицы.
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