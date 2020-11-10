В столице Армении Ереване избили спикера парламента Арарата Мирзояна. Как стало известно, протестующие вытащили спикера из машины и начали избивать.

Окна машины выбили, Мирзояна вытащили из машины под агрессивные крики. Кадры зафиксировали на видео и опубликовали на телеграмм каналах Mash и "Легитимный".

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На видео видно, как Мирзояна спрятали в машину, однако протестующие были агрессивно настроены. Они расшатывали машину, таким образом хотели запугать спикера. Им пытались помешать охранники.

Через некоторое время протестующим таки удалось открыть дверь машины и вытащить Мирзояна.

Столкновения в Армении: коротко

В Армении протестующие взяли штурмом здание правительства. Люди начали уничтожать там все, им удалось ворваться внутрь.

Часть людей даже смогли зайти в правительственную резиденцию премьера Пашиняна. Глава правительства уверен, что за действиями митингующих стоят провокаторы.

Перед зданием правительства осталась часть людей. Они продолжили беспорядки на центральных улицах столицы.

Важно! Стоит отметить, что премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером 10 ноября подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России. В нем говорилось о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Пашинян назвал это решение "очень тяжелым".